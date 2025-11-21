Smriti Mandhana Wedding: जहां बनीं वर्ल्ड चैंपियन, वहीं की सगाई; मंगेतर ने बीच स्टेडियम घुटने पर बैठ मंधाना को किया प्रपोज

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Smriti Mandhana weds Palash Muchhal: वर्ल्ड चैंपियन स्मृति मंधाना जल्दी ही शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। 23 नवंबर को वह अपने मंगेतर पलाश मुच्छल से शादी करेंगी। इससे पहले पलाश मुच्छल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें वह मंधाना को प्रपोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गौरतलब हो कि दोनों काफी समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे। वर्ल्ड कप से पहले ही ये तय हो गया था कि मंधाना नवंबर के महीने में शादी करेंगी। दोनों इंदौर में शादी करेंगे। शादी से पहले मंधाना के मंगेतर ने स्टेडियम में प्रपोज किया और रिंग पहनाई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है।

घुटनों पर बैठकर किया प्रपोज वीडिय में पलाश मुच्छल स्मृति मंधाना को क्रिकेट के मैदान में घुटनों पर बैठकर प्रपोज करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम का है, जिसमें कपल इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं। वीडियो देख फैंस भी प्यार बरसाते हुए नजर आए।

सोशल मीडिया पर वीडियो किया शेयर इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो की शुरूआत पलाश और स्मृति के डीवाई पाटिल स्टेडियम में एंट्री करते हुए होती है। स्मृति की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। वहीं, जैसे ही वह पट्टी हटाती हैं पलाश घुटनों पर बैठकर उन्हें प्रपोज करते हुए गुलाब का गुलदस्ता और डायमंड रिंग देते हुए नजर आते हैं। इससे स्मृति हैरान रह जाती हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं।