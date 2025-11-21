विश्व चैंपियन स्मृति मंधाना की शादी पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दी बधाई, इस तारीख को पलाश मुच्छल से होगा विवाह
टीम इंडिया की बेहतरीन बल्लेबाज स्मृति मंधाना जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने मंधाना और उनके मंगेतर पलाश मुच्छल को बधाई दी है। मोदी का ये ये बधाई संदेश वायरल हो गया है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की अहम सदस्य स्मृति मंधाना शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। उन्होंने गायक पलाश मुच्छल से शादी करने का फैसला किया है। दोनों काफी समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। वर्ल्ड कप से पहले ही ये तय हो गया था कि मंधाना नवंबर के महीने में शादी करेंगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है।
भारतीय महिला टीम ने पहली बार कोई वर्ल्ड कप अपने नाम किया था और मंधाना का योगदान इसमें काफी अहम रहा था। अब वह अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रही हैं। इंदौर में 23 नवंबर को वह पलाश के साथ शादी के बंधन में बंधेंगी।
मोदी ने दी बधाई
प्रधानमंत्री मोदी ने एक पत्र लिख इन दोनों को बधाई दी है और इसी से खुलासा हुआ है कि मंधाना-पलाश की शादी 23 नवंबर को है। अभी तक इन दोनों की तरफ से तारीख का खुलासा नहीं किया गया था। पीएम ने पत्र में लिखा, "स्मृति और पलाश की शादी 23 नवंबर 2025 को है ये बात सुनकर काफी खुशी हुई। इस शुभ मौके पर मंधाना और मुच्छल परिवार को बधाई।"
इस तरह किया था सगाई का खुलासा
शादी की तारीख को लेकर दोनों परिवारों की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। हालांकि सगाई को लेकर मंधाना ने एक इंस्टाग्राम रील में हिंट जरूर दे दिया था। उन्होंने अपनी टीम की साथी जेमिमा रोड्रिग्स, श्रेयांका पाटिल और राधा यादव के साथ मिलकर एक रील शेयर की थी जिसमें वह 'समझो हो ही गया' गाने पर डांस कर रही थीं। गाना संजय दत्त की फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई से था। इस रील के अंत में मंधाना ने अपनी सगाई की अंगूठी दिखाई थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।