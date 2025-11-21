विश्व चैंपियन स्मृति मंधाना की शादी पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दी बधाई, इस तारीख को पलाश मुच्छल से होगा विवाह

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की अहम सदस्य स्मृति मंधाना शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। उन्होंने गायक पलाश मुच्छल से शादी करने का फैसला किया है। दोनों काफी समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। वर्ल्ड कप से पहले ही ये तय हो गया था कि मंधाना नवंबर के महीने में शादी करेंगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है।

भारतीय महिला टीम ने पहली बार कोई वर्ल्ड कप अपने नाम किया था और मंधाना का योगदान इसमें काफी अहम रहा था। अब वह अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रही हैं। इंदौर में 23 नवंबर को वह पलाश के साथ शादी के बंधन में बंधेंगी।

मोदी ने दी बधाई प्रधानमंत्री मोदी ने एक पत्र लिख इन दोनों को बधाई दी है और इसी से खुलासा हुआ है कि मंधाना-पलाश की शादी 23 नवंबर को है। अभी तक इन दोनों की तरफ से तारीख का खुलासा नहीं किया गया था। पीएम ने पत्र में लिखा, "स्मृति और पलाश की शादी 23 नवंबर 2025 को है ये बात सुनकर काफी खुशी हुई। इस शुभ मौके पर मंधाना और मुच्छल परिवार को बधाई।"