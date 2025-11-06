'सर आपका चेहरा बहुत ग्लो करता...', Harleen Deol के सवाल पर PM Modi ने जो रिएक्शन दिया, वो हो गया VIRAL

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Harleen Deol PM Modi: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीतने के बाद पीएम मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बातचीत का वीडियो सामने आया है, जिसमें पीएम मोदी भारतीय महिला टीम के खिलाड़ियों से हंसी-मजाक और उनका अनुभव को लेकर सवाल करते दिखे, लेकिन बीच में बल्लेबाज हरलीन देओल ने पीएम मोदी से एक ऐसा मजेदार सवाल पूछ लिया कि पूरा पीएम आवास ठहाकों से गूंज उठा।

Harleen Deol ने PM Modi से पूछा स्किनकेयर रूटीन दरअसल, बातचीत के दौरान पीएम मोदी (PM Modi) ने हरलीन देओल (Harleen Deol) के नेचर और उनकी क्षमता की तारीफ की, जब हाई प्रेशर मैच में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। जवाब में हरलीन देओल ने अचानक कहा कि सर आपका स्किनकेयर रूटीन क्या है, आप बहुत ग्लो करते हो सर..

उनके ये सवाल पूछते ही पूरे कमरे में हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। खुद पीएम मोदी (PM Modi Video) भी उनके इस सवाल पर हंसी नहीं रोक पाए और वह बोले कि मेरा इस विष्य पर ज्यादा ध्यान नहीं गया था।

साथी खिलाड़ी स्नेह राणा ने तुरंत कहा कि सर ये तो देश के करोड़ों लोगों का प्यार है। टीम के कोच अमोल मजूमदार ने भी मजाक में कहा कि देखिए सर, इन्हीं शरारती खिलाड़ियों से मुझे रोज जूझना पड़ता है, इसलिए मेरे बाल सफेद हो गए हैं।

मजूमदार (Amol Mazumdar) ने इस मौके पर इंग्लैंड दौरे पर की एक दिलचस्प पल को याद किया, जब उन्होंने टीम को किंग चार्ल्स के साथ फोटो खिंचवाने का मौका मिला था, तो नियमों के चलते एक साथ सिर्फ 20 लोग ही फ्रेम में आ सकते थे। तब टीम ने मजाक में कहा था कि राजा से फोटो बाद में, असली फोटो तो तब होगी जब हम विश्व कप जीतकर पीएम मोदी (PM Modi Viral Video) से मिलेंगे।