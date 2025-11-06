Language
    मुख्यमंत्री धामी ने की क्रिकेटर स्नेहा राणा को 50 लाख देने की घोषणा, फोन पर बात कर दीं शुभकामनाएं

    By Vikas Gusain Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 10:26 AM (IST)

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्रिकेटर स्नेहा राणा को महिला विश्व कप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 50 लाख रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने फोन पर स्नेहा राणा को बधाई दी और उनके योगदान की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्नेहा राणा की सफलता उत्तराखंड के युवाओं के लिए प्रेरणा है और राज्य सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है। स्नेहा राणा ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

    Hero Image

    महिला विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्तराखंड की स्नेहा राणा। फोटो- एक्स @SnehaRana15

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्तराखंड की स्नेहा राणा को 50 लाख रुपये देने की घोषणा की है। उन्होंने स्नेहा राणा से फोन पर बात कर विश्व कप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने और भारतीय महिला क्रिकेट टीम को विजय दिलाने पर शुभकामनाएं दी हैं।

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्नेहा राणा ने मेहनत, संकल्प और प्रतिभा से उत्तराखंड का नाम विश्व पटल पर रोशन किया है। उनकी सफलता हमारे युवाओं, विशेषकर बेटियों के लिए प्रेरणा है। राज्य सरकार खिलाडिय़ों को सर्वोत्तम सुविधाएं और प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की बेटियां देश को गौरवान्वित कर रही हैं और स्नेहा राणा का प्रदर्शन इसी का उज्ज्वल उदाहरण है।

    मुख्यमंत्री द्वारा सम्मान और प्रोत्साहन राशि की घोषणा पर स्नेहा राणा ने आभार प्रकट किया और कहा कि वह देश व उत्तराखंड का नाम रोशन करने के लिए निरंतर प्रयास करती रहेंगी।

