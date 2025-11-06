मुख्यमंत्री धामी ने की क्रिकेटर स्नेहा राणा को 50 लाख देने की घोषणा, फोन पर बात कर दीं शुभकामनाएं

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्तराखंड की स्नेहा राणा को 50 लाख रुपये देने की घोषणा की है। उन्होंने स्नेहा राणा से फोन पर बात कर विश्व कप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने और भारतीय महिला क्रिकेट टीम को विजय दिलाने पर शुभकामनाएं दी हैं।



मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्नेहा राणा ने मेहनत, संकल्प और प्रतिभा से उत्तराखंड का नाम विश्व पटल पर रोशन किया है। उनकी सफलता हमारे युवाओं, विशेषकर बेटियों के लिए प्रेरणा है। राज्य सरकार खिलाडिय़ों को सर्वोत्तम सुविधाएं और प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की बेटियां देश को गौरवान्वित कर रही हैं और स्नेहा राणा का प्रदर्शन इसी का उज्ज्वल उदाहरण है।



मुख्यमंत्री द्वारा सम्मान और प्रोत्साहन राशि की घोषणा पर स्नेहा राणा ने आभार प्रकट किया और कहा कि वह देश व उत्तराखंड का नाम रोशन करने के लिए निरंतर प्रयास करती रहेंगी।