VIDEO: 'जय श्री राम, पॉकेट में बॉल...', देखें PM Modi ने वर्ल्ड चैंपियन बेटियों से क्या-क्या बातें की

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। PM Modi Chat with Indian Women Cricket Team: पीएम मोदी ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का अपने आवास लोक कल्याण मार्ग पर 5 नवंबर को स्वागत किया। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली विश्व विजेता टीम को पीएम मोदी ने ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई दी।

उन्होंने कहा कि तीन लगातार हार और इंटरनेट मीडिया पर हुई आलोचनाओं के बाद भी खिलाड़ियों ने जिस आत्मविश्वास और जज्बे के साथ वापसी की, वह पूरे देश के लिए प्रेरणादायक है। पीएम मोदी और वर्ल्ड चैंपियन बेटियों की तस्वीर तो बीते दिन यानी 5 नवंबर की शाम से खूब वायरल हो रही है, लेकिन अब एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पीएम मोदी ने भारतीय महिला टीम की खिलाड़ियों से क्या-क्या बातें की, उस बारे में पता चला है।

PM Modi ने वर्ल्ड चैंपियन बेटियों से क्या-क्या बातें की? 2 नवंबर 2025 को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में भारतीय महिला क्रिकेट टीम (IND-W vs SA-W) ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराया और पहली बार आईसीसी महिला वनडे विश्व कप (ICC Women's World Cup 2025) का खिताब अपने नाम किया। इस जीत के बाद पीएम मोदी (PM Modi met with Indian Women's Cricket Team) से मुलाकात करने पहुंची भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत बोलीं, ऐसी मुलाकातें बार-बार हों।

भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इस मौके पर 2017 की यादें ताजा करते हुए कहा कि उस वक्त हम प्रधानमंत्री से ट्रॉफी के बिना मिले थे। लेकिन आज ट्रॉफी के साथ मिलने आए हैं। अब हम चाहेंगे कि ऐसी मुलाकातें और बार-बार हों।

वहीं, उपकप्तान स्मृति मंधाना ने कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा उन्हें प्रेरित करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज देश की बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और इसमें प्रधानमंत्री जी का योगदान बहुत बड़ा है। इसके अलावा दीप्ति शर्मा ने बताया कि वह लंबे समय से प्रधानमंत्री से मिलने का इंतजार कर रही थीं। उन्होंने कहा कि 2017 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेहनत करते रहो, एक दिन सपना पूरा होगा। आज वो सपना सच हो गया।

पीएम मोदी ने दीप्ति से पूछे ये सवाल बातचीत के दौरान दीप्ति (PM Modi Deepti Sharma) के जय श्री राम वाले इंस्टाग्राम पोस्ट और भगवान हनुमान के टैटू का जिक्र करते हुए पूछा कि आप टैटू लगाकर घूमती रहती है तो वह क्या मायने रखता है। दीप्ति ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह मुझे ताकत देता है।

हरमनप्रीत कौर ने जीत के बाद गेंद जेब में रखा पीएम मोदी ने भारतीय महिला टीम (India Women's Cricket Team) की कप्तान हरमनप्रीत कौर से पूछा कि हरमन आप जीत के बाद बॉल जेब में रखा। इस पर हरमनप्रीत कौर ने कहा कि अब ये मेरे पास है तो ये मेरे पास रहेगी। अभी भी मेरे बैग में ही है।