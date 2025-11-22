Smriti-Palash Wedding: मेहंदी लगाके रखना…, पलाश मुच्छल की दुल्हनिया स्मृति मंधाना की वायरल PHOTOS देखें

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Smriti Mandhana-Palash Muchhal Wedding: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना और उनके बॉयफ्रेंड पलाश मुच्छल की शादी का इंतजार पूरा देश कर रहा है। दोनों की शादी में अब एक दिन का समय बचा हुआ है। वहीं, इनकी शादी से पहले सोशल मीडिया पर हर तरफ स्मृति-पलाश की तस्वीरें लोगों का दिल जीत रही है। शादी से पहले के सभी फंक्शन की फोटो एक सेंकड में वायरल हो रही है।

खासतौर पर विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सभी प्लेयर्स अपनी साथी स्मृति की शादी में धूम मचाते हुए नजर आ रहे हैं। हर कोई अपने इंस्टाग्राम पर अलग-अलग स्टोरीज शेयर कर इस शादी को और भी खास और वायरल बना रहा है। हाल ही में जेमिमा रोड्रिग्ज ने एक इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई है, जिसमें उनके हाथ में मेहंदी लगी हुई है और एक दूसरी फोटो में 'Bride Squad' लिखा है, जिसमें पूरी भारतीय महिला टीम के प्लेयर्स ने स्मृति संग मेहंदी दिखाई।