Smriti-Palash Wedding: मेहंदी लगाके रखना…, पलाश मुच्छल की दुल्हनिया स्मृति मंधाना की वायरल PHOTOS देखें
Smriti-Palash Wedding Date: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। शादी से पहले की रस्मों जैसे मेहंदी और हल्दी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। स्मृति की टीम की साथी खिलाड़ियां वेडिंग फंक्शन में खूब धूम मचा रहे हैं।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Smriti Mandhana-Palash Muchhal Wedding: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना और उनके बॉयफ्रेंड पलाश मुच्छल की शादी का इंतजार पूरा देश कर रहा है। दोनों की शादी में अब एक दिन का समय बचा हुआ है। वहीं, इनकी शादी से पहले सोशल मीडिया पर हर तरफ स्मृति-पलाश की तस्वीरें लोगों का दिल जीत रही है। शादी से पहले के सभी फंक्शन की फोटो एक सेंकड में वायरल हो रही है।
खासतौर पर विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सभी प्लेयर्स अपनी साथी स्मृति की शादी में धूम मचाते हुए नजर आ रहे हैं। हर कोई अपने इंस्टाग्राम पर अलग-अलग स्टोरीज शेयर कर इस शादी को और भी खास और वायरल बना रहा है। हाल ही में जेमिमा रोड्रिग्ज ने एक इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई है, जिसमें उनके हाथ में मेहंदी लगी हुई है और एक दूसरी फोटो में 'Bride Squad' लिखा है, जिसमें पूरी भारतीय महिला टीम के प्लेयर्स ने स्मृति संग मेहंदी दिखाई।
Smriti Mandhana की मेहंदी सेरेमनी की पहली Photo
दरअसल, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार क्रिकेटर जेमिमा रोड्रिग्ज (Jemimah Rodrigues) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्मृति मंधाना की मेहंदी सेरेमनी की तस्वीरें शेयर की हैं। ये तस्वीर फैंस को खूब पसंद आ रही है। स्मृति मंधाना को पर्पल रंग की ड्रेस पहने देखा जा रहा है। सभी भारतीय महिला क्रिकेटर्स अपने हाथों की मेहंदी को फ्लॉन्ट कर रही हैं। जेमिमा ने अपने हाथ में लगी मेहंदी की तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें उन्होंने गाना- "मेहंदी लगाके रखना डोली सजा के रखना.." वाला लगाया है।
पलाश-स्मृति ने शादी से पहले खेला क्रिकेट मैच
पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना (Palash-Smriti Marriage Date) की हल्दी सेरेमनी की फोटो के साथ एक और वीडियो ने तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो में दूल्हेवाले और दुल्हन की साइ़ड वालों के बीच क्रिकेट का मैच हुआ। दोनों के बीच टॉस हुआ, जो कि पलाश की टीम ने जीता। दूसरी वीडियो में सभी खिलाड़ियों को हाथ मिलाते देखा जा रहा है।
शादी के लिए पलाश ने यूं किया स्मृति को प्रपोज
पलाश मुच्छल ने स्मृति मंधाना को क्रिकेट के मैदान में शादी के लिए प्रपोज किया, जिसे देखकर हर फैन का दिल खुश हो गया। पलाश ने एक बड़ा-सा गुलाब का बुके स्मृति को दिया और मैदान पर दोनों ने एक-दूसरे को अंगूठी पहनाई। ये मैदान डीवाई पाटिल स्टेडियम रहा, जहां पलाश ने स्मृति को प्रपोज किया। ये वहीं मैदान है जहां 2 नवंबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय महिला टीम ने विश्व कप का खिताब जीता।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।