Smriti Mandhana Wedding Ceremony: दोपहर में होगी शादी, नहीं होगा कोई रिसेप्शन; 140 लोगों को भेजा गया निमंत्रण
Smriti Mandhana Wedding Ceremony: स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना और सिंगर पलाश मुच्छल शादी में 140 लोगों को निमंत्रण दिया गया है। पलाश की तरफ से 70 और मंधाना की तरफ से 70 मेहमानों को शादी का न्योता भेजा गया है। पलाश ने कहा कि शादी समारोह में चुनिंदा लोगों को ही बुलाया गया है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना और संगीतकार पलाश मुच्छल 23 नवंबर को सांगली में शादी करेंगे। इस छोटी सी सेरेमनी में कपल के खास रिश्तेदार और दोस्त मौजूद रहेंगे। शादी से पहले की रस्में शुरू हो गई हैं। 21 नवंबर को हल्दी की रस्म पूरी हुई। वहीं, 22 नवंबर को दोपहर में मेहंदी और शाम को संगीत सेरेमनी का आयोजन होगा।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, शादी दोपहर में होगी। वहीं, दोनों तरफ से 140 लोगों को निमंत्रण दिया गया है। पलाश की तरफ से 70 और मंधाना की तरफ से 70 मेहमानों को शादी का न्योता भेजा गया है।
A close-knit celebration! ❤️— Female Cricket (@imfemalecricket) November 22, 2025
Palaash Muchhal confirms an intimate afternoon wedding and and no reception. 👇#CricketTwitter pic.twitter.com/xAb7nYgeOq
करीबी लोगों को भेजा गया न्योता
पलाश मुच्छल ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा, दोपहर में शादी होगी। हमने ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया है, सिर्फ अपने करीबी लोगों को बुलाया है। मेरी तरफ से लगभग 70 मेहमान हैं और मंधाना तरफ से भी 70 मेहमान हैं। यह एक छोटी सी शादी है, जिसमें कोई रिसेप्शन नहीं है। हम पॉलिटिकल और क्रिकेट की दुनिया के कुछ लोगों के साथ एक छोटी से समारोह में मुलाकात करेंगे।
सांगली में होगी शादी
बता दें कि सांगली स्मृति मंधाना का पैतृक शहर है। स्मृति की इच्छा थी कि उनकी शादी सांगली से ही हो। इस कारण शादी वहां की जा रही है। इसके लिए सयाजी होटल बुक किया गया है। हल्दी की रस्म भी वहां की गई। कुछ महिला क्रिकेटर रविवार सुबह सांगली पहुंचेंगे। गौरतलब हो कि शादी से पहले पलाश मुच्छल ने DY पाटिल स्टेडियम में स्मृति मंधाना को प्रपोज किया और रिंग पहनाई।
