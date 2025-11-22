Smriti Mandhana Wedding Ceremony: दोपहर में होगी शादी, नहीं होगा कोई रिसेप्शन; 140 लोगों को भेजा गया निमंत्रण

करीबी लोगों को भेजा गया न्योता

पलाश मुच्छल ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा, दोपहर में शादी होगी। हमने ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया है, सिर्फ अपने करीबी लोगों को बुलाया है। मेरी तरफ से लगभग 70 मेहमान हैं और मंधाना तरफ से भी 70 मेहमान हैं। यह एक छोटी सी शादी है, जिसमें कोई रिसेप्शन नहीं है। हम पॉलिटिकल और क्रिकेट की दुनिया के कुछ लोगों के साथ एक छोटी से समारोह में मुलाकात करेंगे।

सांगली में होगी शादी

बता दें कि सांगली स्मृति मंधाना का पैतृक शहर है। स्मृति की इच्छा थी कि उनकी शादी सांगली से ही हो। इस कारण शादी वहां की जा रही है। इसके लिए सयाजी होटल बुक किया गया है। हल्दी की रस्म भी वहां की गई। कुछ महिला क्रिकेटर रविवार सुबह सांगली पहुंचेंगे। गौरतलब हो कि शादी से पहले पलाश मुच्छल ने DY पाटिल स्टेडियम में स्मृति मंधाना को प्रपोज किया और रिंग पहनाई।

यह भी पढ़ें- Smriti Mandhana Haldi Ceremony: हल्दी सेरेमनी के साथ शुरू हुई मंधाना की शादी की रस्में, साथी खिलाड़ियों ने बनाई 'टीम दुल्हन'