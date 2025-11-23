Smriti Mandhana Palash Muchhal Wedding Updates: आज स्मृति-पलाश लेंगे सात फेरे…दोपहर में होगी ग्रैंड वेडिंग; देखें संगीत की फोटो

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Smriti Mandhana Palash Muchhal Wedding Updates: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार स्मृति मंधाना की आज यानी 23 नवंबर 2025 को फेमर सिंगर और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल के साथ शादी हैं। इनकी शादी से पहले हल्दी-संगीत सेरेमनी की तस्वीरें इंटरनेट पर छाई हुईं हैं। फैंस को इस कपल की शादी का बेसब्री से इंतजार हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्मृति-पलाश की शादी आज महाराष्ट्र के सांगली में दोपहर में होनी है। इससे पहले वर्ल्ड चैंपियन स्मृति मंधानी की प्री-वेडिंग वीडियो ने धूम मचाई हुई है। बता दें कि क्रिकेट टीम के अलावा बॉलीवुड, पुरुष क्रिकेट टीम के दिग्गज और राजनेता आज स्मृति-पलाश की शादी में शिरकत कर सकते हैं। ऐसे में आज आपको इस आर्टिकल के जरिए स्मृति-पलाश की शादी से जुड़ी हर-एक अपडेट बताते हैं।

Smriti Mandhana Palash Muchhal Love Story दरअसल, स्मृति मंधाना और मशहूर म्यूजकि डायरेक्टर अमजद-नदीम के भतीजे और सिंगर कंपोजर पलाश मुच्छल आज शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। पलाश मुच्छल के बारे में बताए, तो वह जानी-मानी सिंगर पलक मुच्छक के भाई हैं और इंडस्ट्री में अपनी शांत और सिम्पल पर्सनैलिटी के लिए जाने जाते हैं। वहीं, स्मृति मंधाना भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार क्रिकेटर हैं।

इन दोनों की लव स्टोरी के बारे में बात करें तो दोनों की मुलाकात एक इवेंट के दौरान हुई थी। जहां पर पलाश ने अपना एक गाना गाया था। इसके बाद से दोनों की दोस्ती हुई और वह दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई। 5 सालों तक दोनों ने एक-दूसरे को डेट किया और अपनी लव रिलेशन लोगों से छिपाए रखा। जानकारी के मुताबिक, पलाश ने अपनी बहन पलक मुच्छल के सामने स्मृति को प्रपोज किया था और 2024 जुलाई में स्मृति ने अपने सोशल मीडिया पर पलाश के साथ तस्वीरें शेयर कर अपने रिश्ते को पब्लिक किया था। वहीं, शादी से कुछ दिन पहले पलाश ने स्मृति को डीवाई पाटिल स्टेडियम में घुटनों पर बैठकर प्रपोज किया।

बता दें कि दोनों के बीच उम्र का अंतर भी बहुत कम है। पलाश का जन्म 22 मई 1995 को हुआ, जबकि स्मृति का जन्म 18 जुलाई 1996 को हुआ है। इस तरह पलाश, स्मृति से लगभग एक साल और तीन महीने बड़े हैं।

Smriti Mandhana Wedding Details -स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी आज

-स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल सांगली में करेंगे शादी

-वेडिंग सेरेमनी में खास रिश्तेदार और दोस्त मौजूद रहेंगे

-140 लोगों को निमंत्रण दिया गया है, पलाश की तरफ से 70 मेहमान और स्मृति की ओर से 70 मेहमान (टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट)