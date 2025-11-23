Language
    Smriti Mandhana Wedding Postponed: स्मृति मंधाना के पिता को आया हार्ट अटैक, पलाश संग शादी हुई पोस्टपोन

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 04:38 PM (IST)

    Smriti Mandhana Wedding Postponed: भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल की शादी स्मृति के पिता को हार्ट अटैक आने के कारण टाल दी गई है। परिवार ने स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है।  

    Smriti Mandhana Wedding Postponed: स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी पोस्टपोन

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Smriti Mandhana Wedding Postponed: भारतीय क्रिकेट स्टार स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल की शादी अचानक पोस्टपोन कर दी गई है। खबर है कि वेडिंग सेरेमनी से पहले स्मृति के पिता को हार्ट अटैक आया, जिसके बाद परिवार ने सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शादी की तारीख टालने का फैसला लिया। 

    Smriti Mandhana Wedding Postponed: स्मृति-पलाश की शादी पोस्टपोन

    दरअसल, न्यूज एजेंसी पीटीआई द्वारा जारी की गई वीडियो में भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana Father Heart Attack) के मैनेजर तुहिन मिश्रा ने पुष्टि की है कि उनके पिता की तबियत ठीक नहीं है और इस वजह से शादी को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि आज सुबह में जब स्मृति मंधाना के पिता जब नाश्ता कर रहे थे तब उनकी तबीयत खराब होने लगी और थोड़े समय के बाद देखा गया कि उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, तो हम सब उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए। स्मृति जो अपने पिता के करीब है तो उन्होंने ये फैसला लिया कि वह जब तक उनके पिता ठीक नहीं होते तब तक उन्होंने शादी टाल दी है। 

    मंधाना के मैनेजर ने ये भी बताया कि स्मृति के पिता अभी अस्पताल में ही है। उन्होंने सभी लोगों से ये भी विनती की है कि इस समय वह परिवार को अकेला रहने दें।