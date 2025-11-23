Smriti Mandhana की ननद की नेटवर्थ सुनकर उड़ जाएंगे होश, बॉलीवुड टॉप 10 अमीर सिंगर्स की लिस्ट में शामिल
क्रिकेटर स्मृति (Smriti Mandhana) पलाश मुच्छल की दुल्हनिया बनकर आने वाली थीं। हालांकि, स्मृति के पिता को हार्ट अटैक के सिम्पटम्स की वजह उनकी शादी कुछ समय के लिए टल गई है। स्मृति के होने वाले पति पलाश मुच्छल की नेटवर्थ कितनी है, ये तो आपको बता दिया था, लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी होने वाली ननद पलक मुच्छल इंडिया की टॉप मोस्ट रिच सिंगर्स में शामिल हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल के 2-3 दिन से प्री-वेडिंग फंक्शन चल रहे हैं। उनकी हल्दी से लेकर मेहंदी और संगीत की कई वीडियोज इंटरनेट पर वायरल हुईं, जिस पर फैंस ने खूब प्यार लुटाया। हालांकि, इस खुशी के माहौल के बीच ही एक ऐसी घटना घटी, जिसकी वजह से स्मृति मंधाना को शादी टालनी पड़ी।
स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना की तबीयत खराब होने के बाद क्रिकेटर के मैनेजर ने आकर उनकी और पलाश की शादी टलने की जानकारी दी थी। जब स्मृति के पिता को सांगली (महाराष्ट्र) के अस्पताल में एडमिट किया गया तो डॉक्टर ने बताया कि श्रीनिवास मंधाना को हार्ट अटैक के सिम्पटम्स हैं और उन्हें ऑब्जरवेशन में रखा गया है।
स्मृति के साथ इस मुश्किल घड़ी में न सिर्फ पलाश, बल्कि उनकी बहन पलक और पूरा परिवार उनके साथ खड़ा है। स्मृति मंधाना के पति की नेटवर्थ कितनी है, ये तो आपको पता ही है, लेकिन उनकी बहन और दोस्त जैसी ननद पलक मुच्छल की नेटवर्थ कितनी है, ये हम आपको अपने इस आर्टिकल में बता रहे हैं:
स्मृति-पलाश से ज्यादा है पलक की नेटवर्थ
स्मृति मंधाना की ननद पलक मुच्छल किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने कम उम्र में अपनी मधुर आवाज से खुद को बॉलीवुड में बेस्ट सिंगर्स में अपनी जगह बनाई। उन्होंने आशिकी 2, एक था टाइगर, प्रेम रतन धन पायो, एमएस धोनी सहित कई फिल्मों में गाने गाए, जो अभी भी ट्रेंडिंग हैं। पलक सिर्फ फिल्मों के लिए गाने नहीं गाती, बल्कि लाइव कॉन्सर्ट भी करती हैं, जिससे मिलने वाले पैसे से वह कई बच्चों की हार्ट सर्जरी करवा चुकी हैं।
यह भी पढ़ें- Palash Muchhal Networth: स्मृति मंधाना के होने वाले पति की कम नहीं है नेटवर्थ, इन कामों से कमाते हैं खूब पैसा!
ट्रिंग नामक एक वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक, प्लेबैक सिंगिंग, कॉन्सर्ट, इंस्टाग्राम से पैसा कमाती हैं और सिंगर की टोटल नेटवर्थ 90 करोड़ के आसपास की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह एक गाना गाने का 10 से 12 लाख रुपए लेती हैं।
2025 की सबसे अमीर सिंगर्स की लिस्ट में शामिल
इसी वेबसाइट पर साल 2025 के इंडिया के सबसे अमीर टॉप 10 सिंगर की लिस्ट शेयर की गई है, जिसमें पलक मुच्छल का नाम भी शामिल है। बॉलीवुड की बेहतरीन सिंगर अमीरी में 90 करोड़ की नेटवर्थ के साथ 10वें नंबर पर हैं।
उनसे ऊपर नेहा कक्कड़, नीति मोहन, जुबिन नौटियाल, हनी सिंह, श्रेया घोषाल, तुलसी कुमार, सोनू निगम, अरिजीत सिंह और एआर रहमान हैं।
यह भी पढ़ें- Smriti Mandhana Wedding Postponed: स्मृति मंधाना के पिता को आया हार्ट अटैक, पलाश संग शादी फिलहाल टली
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।