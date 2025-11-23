Smriti Mandhana की ननद की नेटवर्थ सुनकर उड़ जाएंगे होश, बॉलीवुड टॉप 10 अमीर सिंगर्स की लिस्ट में शामिल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल के 2-3 दिन से प्री-वेडिंग फंक्शन चल रहे हैं। उनकी हल्दी से लेकर मेहंदी और संगीत की कई वीडियोज इंटरनेट पर वायरल हुईं, जिस पर फैंस ने खूब प्यार लुटाया। हालांकि, इस खुशी के माहौल के बीच ही एक ऐसी घटना घटी, जिसकी वजह से स्मृति मंधाना को शादी टालनी पड़ी।

स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना की तबीयत खराब होने के बाद क्रिकेटर के मैनेजर ने आकर उनकी और पलाश की शादी टलने की जानकारी दी थी। जब स्मृति के पिता को सांगली (महाराष्ट्र) के अस्पताल में एडमिट किया गया तो डॉक्टर ने बताया कि श्रीनिवास मंधाना को हार्ट अटैक के सिम्पटम्स हैं और उन्हें ऑब्जरवेशन में रखा गया है।

स्मृति के साथ इस मुश्किल घड़ी में न सिर्फ पलाश, बल्कि उनकी बहन पलक और पूरा परिवार उनके साथ खड़ा है। स्मृति मंधाना के पति की नेटवर्थ कितनी है, ये तो आपको पता ही है, लेकिन उनकी बहन और दोस्त जैसी ननद पलक मुच्छल की नेटवर्थ कितनी है, ये हम आपको अपने इस आर्टिकल में बता रहे हैं:

स्मृति-पलाश से ज्यादा है पलक की नेटवर्थ स्मृति मंधाना की ननद पलक मुच्छल किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने कम उम्र में अपनी मधुर आवाज से खुद को बॉलीवुड में बेस्ट सिंगर्स में अपनी जगह बनाई। उन्होंने आशिकी 2, एक था टाइगर, प्रेम रतन धन पायो, एमएस धोनी सहित कई फिल्मों में गाने गाए, जो अभी भी ट्रेंडिंग हैं। पलक सिर्फ फिल्मों के लिए गाने नहीं गाती, बल्कि लाइव कॉन्सर्ट भी करती हैं, जिससे मिलने वाले पैसे से वह कई बच्चों की हार्ट सर्जरी करवा चुकी हैं।