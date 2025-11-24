स्मृति मंधाना ने पलाश संग शादी फंक्शन के फोटो हटाए तो मचा हंगामा, पलक मुच्छल ने पोस्ट लिख की भावुक अपील

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट स्मृति मंधाना और गायक पलाश मुच्छल की शादी 23 नवंबर को होनी थी लेकिन स्मृति के पिता की तबीयत खराब होने के कारण इसे अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया है। वहीं आज सुबह पलाश की तबीयत भी बिगड़ी है और उन्हें भी अस्पताल ले जाया गया। इस बीच पलाश की बहन और गायिका पलक मुच्छाल ने आम जनता से एक अपील की है।

स्मृति के मैनेजर तूहीन मीश्रा ने बताया था कि कल सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम स्मृति के पिता को तबीयत बिगड़ी और फिर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनको सांगली में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। डॉक्टर ने बताया था कि उनके बाएं सीने में दर्द हुआ जिसके बाद अस्पताल लाया गया है।

पलक ने किया पोस्ट आज सुबह पलाश की तबीयत भी खराब हो गई जिसके चलते पूरे परिवार में काफी टेंशन हो गई थी। वहीं बाहर इस शादी को लेकर काफी चर्चा हो रही थी। सोशल मीडिया पर भी तमाम तरह की बातें उठ रही थीं। इस बीच पलक ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट लिखा है और दोनों परिवारों की निजता को बनाए रखने की अपील की है।