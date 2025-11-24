स्मृति मंधाना ने पलाश संग शादी फंक्शन के फोटो हटाए तो मचा हंगामा, पलक मुच्छल ने पोस्ट लिख की भावुक अपील
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी स्मृति मंधाना की शादी पलाश मुच्छल से 23 नवंबर को होनी थी लेकिन क्रिकेटर के पिता की तबीयत बिगड़ने के बाद इसे अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया है। इस बीच मंधाना ने अपने इंस्टाग्राम से शादी के फंक्शन की फोटो हटा दी हैं।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट स्मृति मंधाना और गायक पलाश मुच्छल की शादी 23 नवंबर को होनी थी लेकिन स्मृति के पिता की तबीयत खराब होने के कारण इसे अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया है। वहीं आज सुबह पलाश की तबीयत भी बिगड़ी है और उन्हें भी अस्पताल ले जाया गया। इस बीच पलाश की बहन और गायिका पलक मुच्छाल ने आम जनता से एक अपील की है।
स्मृति के मैनेजर तूहीन मीश्रा ने बताया था कि कल सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम स्मृति के पिता को तबीयत बिगड़ी और फिर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनको सांगली में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। डॉक्टर ने बताया था कि उनके बाएं सीने में दर्द हुआ जिसके बाद अस्पताल लाया गया है।
पलक ने किया पोस्ट
आज सुबह पलाश की तबीयत भी खराब हो गई जिसके चलते पूरे परिवार में काफी टेंशन हो गई थी। वहीं बाहर इस शादी को लेकर काफी चर्चा हो रही थी। सोशल मीडिया पर भी तमाम तरह की बातें उठ रही थीं। इस बीच पलक ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट लिखा है और दोनों परिवारों की निजता को बनाए रखने की अपील की है।
पलक ने लिखा, "स्मृति के पिता की हेल्थ के कारण पलाश और स्मृति की शादी को रोका गया है। आप सभी से अपील है कि इस गंभीर समय में परिवारों की प्राइवेसी बनाए रखें।"
स्मृति ने पोस्ट किए डीलीट
इस बीच स्मृति मंधाना ने पलाश के साथ शादी के फंक्शन के सारे फोटो अपने इंस्टाग्राम से हटा दिए हैं। इन दोनों की शादी के काफी फंक्शन हो चुके थे। हल्दी से लेकर मेहंदी और संगीत तक के फोटो स्मृति की इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर नहीं दिख रहे हैं। इसी कारण कई तरह की बातें सोशल मीडिया पर हो रही हैं।
Palak Muchhal post on Smriti Mandhana and Palash Muchhal wedding pic.twitter.com/xIcLQqcn0W— Shah (@Shahhoon1) November 24, 2025
