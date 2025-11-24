स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Palash Muchhal Smriti Mandhana Wedding Postponed: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप-कप्तान और स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) की शादी 23 नवंबर 2025 को उनके लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड पलाश मुच्छल (Palash Muchhal) से सांगली में होनी थी, लेकिन वेडिंग सेरेमनी की दोपहर को करीब 1 बजकर 30 मिनट पर स्मृति के पिता को हार्ट अटैक आया और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्मृति, जो अपने पिता के बेहद करीब है, उन्होंने ये फैसला लिया कि वह ये शादी पोस्टपोन कर रही है। स्मृति के पिता की तबीयत खराब होने के बाद उनके मंगेतर पलाश मुच्छल की भी तबीयत बिगड़ी। उन्हें वायरल इनफेक्शन और तेज एसिडिटी होने के चलते हॉस्पिटल ले जाया गया। फिलहाल वह अस्पताल से होटल के लिए रवाना हो गए हैं। पलाश की मां अमिता मुच्छल ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने साथ ही स्मृति के पिता के हार्ट अटैक आने के बाद की स्थिति को लेकर बड़ा खुलासा किया।

Smriti Mandhana के पिता को हार्ट अटैक आने पर रोने लगे Palash Muchhal दरअसल, पलाश मुच्छल की मां, अमिता मुच्छल (Palash Muchhal Mom Amita Muchhal) ने पुष्टि की है कि पलाश अब मुंबई लौट चुके हैं और उनकी सेहत में सुधार है और वह आराम कर रहे हैं।

हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में पलाश की मां अमिता ने बताया कि जब स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana Father Heart Attack) के पिता को हार्ट अटैक आया तो पलाश खूब रोने लगे, क्योंकि पलाश को स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना से बहुत लगाव है। उनके बीमार होने की खबर ने उन्हें बहुत बड़ा झटका दिया और इस कारण उन्होंने शादी को टालने का फैसला किया।

पलाश की मां ने बताया कि उसे अंकल से बहुत ज्यादा जुड़ाव है। वो दोनों स्मृति से ज्यादा करीब हैं। जब उन्हें हुआ (हार्ट अटैक आया) तो स्मृति से पहले पलाश ने ये फैसला लिया कि वो शादी की रस्में तब तक नहीं करेंगे जब तक अंकल ठीक नहीं हो जाते।

Palash Muchhal की रो-रोकर बिगड़ी तबीयत स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना के हार्ट अटैक ने पलाश मुच्छल (Palash Muchhal Crying) पर गहरा असर डाला, जो रो-रोकर अपनी तबीयत खराब कर बैठे। उनकी मां अमिता ने बताया कि हल्दी हो चुकी थी, लेकिन हमने पलाश को बाहर जाने नहीं दिया। रोते-रोते उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें 4 घंटे अस्पताल में रखना पड़ा। IV ड्रिप चढ़ाई गई, ECG और दूसरे टेस्ट हुए। सब नॉर्मल आए, लेकिन वो बहुत तनाव में हैं।