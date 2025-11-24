Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Smriti Mandhana के पिता को हार्ट अटैक आने पर Palash Muchhal का रो-रोकर हुआ बुरा हाल, मां बोली- दुल्‍हे ने पहले टाली शादी..

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 01:43 PM (IST)

    Smriti Mandhana Wedding Postponed: स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी उनके पिता को दिल का दौरा पड़ने के कारण स्थगित हो गई। शादी के दिन स्मृति के पिता को हार्ट अटैक आया, जिसके बाद पलाश भी तनाव के कारण बीमार पड़ गए। पलाश की मां ने बताया कि पलाश स्मृति के पिता से बहुत जुड़े हुए हैं और उनके बीमार होने पर बहुत रोए।  

    prefferd source google
    Hero Image

    Smriti Mandhana के पिता को हार्ट अटैक आने पर रोने लगे Palash Muchhal

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Palash Muchhal Smriti Mandhana Wedding Postponed: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप-कप्तान और स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) की शादी 23 नवंबर 2025 को उनके लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड पलाश मुच्छल (Palash Muchhal) से सांगली में होनी थी, लेकिन वेडिंग सेरेमनी की दोपहर को करीब 1 बजकर 30 मिनट पर स्मृति के पिता को हार्ट अटैक आया और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्मृति, जो अपने पिता के बेहद करीब है, उन्होंने ये फैसला लिया कि वह ये शादी पोस्टपोन कर रही है। स्मृति के पिता की तबीयत खराब होने के बाद उनके मंगेतर पलाश मुच्छल की भी तबीयत बिगड़ी।

    उन्हें वायरल इनफेक्शन और तेज एसिडिटी होने के चलते हॉस्पिटल ले जाया गया। फिलहाल वह अस्पताल से होटल के लिए रवाना हो गए हैं। पलाश की मां अमिता मुच्छल ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने साथ ही स्मृति के पिता के हार्ट अटैक आने के बाद की स्थिति को लेकर बड़ा खुलासा किया। 

    Smriti Mandhana के पिता को हार्ट अटैक आने पर रोने लगे Palash Muchhal

    दरअसल, पलाश मुच्छल की मां, अमिता मुच्छल (Palash Muchhal Mom Amita Muchhal) ने पुष्टि की है कि पलाश अब मुंबई लौट चुके हैं और उनकी सेहत में सुधार है और वह आराम कर रहे हैं।  

    हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में पलाश की मां अमिता ने बताया कि जब स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana Father Heart Attack) के पिता को हार्ट अटैक आया तो पलाश खूब रोने लगे, क्योंकि पलाश को स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना से बहुत लगाव है। उनके बीमार होने की खबर ने उन्हें बहुत बड़ा झटका दिया और इस कारण उन्होंने शादी को टालने का फैसला किया।

    पलाश की मां ने बताया कि उसे अंकल से बहुत ज्यादा जुड़ाव है। वो दोनों स्मृति से ज्यादा करीब हैं। जब उन्हें हुआ (हार्ट अटैक आया) तो स्मृति से पहले पलाश ने ये फैसला लिया कि वो शादी की रस्में तब तक नहीं करेंगे जब तक अंकल ठीक नहीं हो जाते।

    Palash Muchhal की रो-रोकर बिगड़ी तबीयत

    स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना के हार्ट अटैक ने पलाश मुच्छल (Palash Muchhal Crying) पर गहरा असर डाला, जो रो-रोकर अपनी तबीयत खराब कर बैठे। उनकी मां अमिता ने बताया कि हल्दी हो चुकी थी, लेकिन हमने पलाश को बाहर जाने नहीं दिया। रोते-रोते उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें 4 घंटे अस्पताल में रखना पड़ा। IV ड्रिप चढ़ाई गई, ECG और दूसरे टेस्ट हुए। सब नॉर्मल आए, लेकिन वो बहुत तनाव में हैं।

    इतना ही नहीं, भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट से शादी से जुड़ी सभी पोस्ट हटा दी हैं, जिससे उनके फैंस हैरान हैं। कुछ दिन पहले ही, स्मृति ने अपनी सगाई की अंगूठी दिखाते हुए और शादी की जानकारी देने के लिए एक मजेदार इंस्टाग्राम रील पोस्ट की थी, जिसमें उनकी साथी क्रिकेटर जेमिमा रॉड्रिग्स, श्रेयंका पटेल, राधा यादव, और अरुंधती रेड्डी भी शामिल थीं। अब यह रील भी उनके प्रोफाइल से हटा दी गई है। ये माना जा रहा है कि स्मृति ने वो पोस्ट शायद आर्चिव की हैं।

    यह भी पढ़ें- Palash Muchhal Health: स्मृति मंधाना के पिता के बाद पलाश मुच्छल की भी बिगड़ी तबीयत, ले जाया गया हॉस्पिटल

    यह भी पढ़ें- Palash Muchhal की बिगड़ी तबीयत, Smriti Mandhana के पिता के बाद एक्टर को भी ले जाया गया अस्पताल