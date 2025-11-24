Smriti Mandhana के पिता के बाद Palash Muchhal की भी बिगड़ी तबीयत, डायरेक्टर को ले जाया गया अस्पताल!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मशहूर सिंगर पलक मुच्छल के भाई और डायरेक्टर पलाश मुच्छल (Palash Muchhal) हाल ही में इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) के साथ शादी करने वाले थे। हालांकि, क्रिकेटर के पिता की अचानक तबीयत खराब होने के बाद शादी को पोस्टपोन कर दिया गया था। अब खबर आ रही है कि पलाश की भी तबीयत खराब हो गई है।

पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की शादी 23 नवंबर यानी रविवार को होने वाली थी। दोनों सांगली में शादी करने वाले थे, लेकिन अचानक स्मृति के पिता की तबीयत बिगड़ने के बाद इसे पोस्टपोन कर दिया गया। स्मृति के पिता के बाद अब पलाश की भी तबीयत बिगड़ गई है।

पलाश मुच्छल की भी तबीयत खराब एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, पलाश मुच्छल की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। वायरल इन्फेक्शन और एसिडिटी बढ़ने की वजह से डायरेक्टर की तबीयत खराब हो गई थी। हालांकि, अभी पलाश और स्मृति के परिवार की तरफ से कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

स्मृति मंधाना-पलाश मुच्छल की शादी पोस्टपोन बॉलीवुड सिंगर पलक मुच्छल के भाई और डायरेक्टर पलाश मुच्छल कुछ दिन से अपनी शादी को लेकर काफी चर्चा में बने हुए थे। उन्होंने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड स्मृति मंधाना को स्टेडियम में प्रपोज किया था और सांगली में उनकी शादी के फंक्शन भी शुरू हो गए थे।