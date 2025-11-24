Language
    Smriti Mandhana के पिता के बाद Palash Muchhal की भी बिगड़ी तबीयत, डायरेक्टर को ले जाया गया अस्पताल!

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 11:58 AM (IST)

    जाने-माने डायरेक्टर पलाश मुच्छल की शादी पोस्टपोन हो गई है। हाल ही में स्मृति मंधाना के पिता की अचानक तबीयत खराब हो गई थी जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब पलाश के भी अचानक तबीयत खराब होने की खबर आ रही है। 

    पलाश मुच्छल की तबीयत हुई खराब। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मशहूर सिंगर पलक मुच्छल के भाई और डायरेक्टर पलाश मुच्छल (Palash Muchhal) हाल ही में इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) के साथ शादी करने वाले थे। हालांकि, क्रिकेटर के पिता की अचानक तबीयत खराब होने के बाद शादी को पोस्टपोन कर दिया गया था। अब खबर आ रही है कि पलाश की भी तबीयत खराब हो गई है।

    पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की शादी 23 नवंबर यानी रविवार को होने वाली थी। दोनों सांगली में शादी करने वाले थे, लेकिन अचानक स्मृति के पिता की तबीयत बिगड़ने के बाद इसे पोस्टपोन कर दिया गया। स्मृति के पिता के बाद अब पलाश की भी तबीयत बिगड़ गई है।

    पलाश मुच्छल की भी तबीयत खराब

    एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, पलाश मुच्छल की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। वायरल इन्फेक्शन और एसिडिटी बढ़ने की वजह से डायरेक्टर की तबीयत खराब हो गई थी। हालांकि, अभी पलाश और स्मृति के परिवार की तरफ से कोई जानकारी सामने नहीं आई है। 

    स्मृति मंधाना-पलाश मुच्छल की शादी पोस्टपोन

    बॉलीवुड सिंगर पलक मुच्छल के भाई और डायरेक्टर पलाश मुच्छल कुछ दिन से अपनी शादी को लेकर काफी चर्चा में बने हुए थे। उन्होंने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड स्मृति मंधाना को स्टेडियम में प्रपोज किया था और सांगली में उनकी शादी के फंक्शन भी शुरू हो गए थे।

    6 साल से स्मृति को डेट कर रहे पलाश

    हल्दी, मेहंदी और संगीत फंक्शन के बाद कपल 23 नवंबर को शादी करने वाला था। फिलहाल, शादी की तारीख को पोस्टपोन कर दिया गया है। दोनों पिछले 6 साल से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे।

    पलाश मुच्छल का करियर

    पलाश मुच्छल फिल्ममेकर होने के साथ-साथ म्यूजिक कंपोजर भी हैं। उन्होंने साल 2014 में ढिश्कियाऊं मूवी से बतौर म्यूजिक कंपोजर अपना करियर शुरू किया था और भूतनाथ रिटर्न्स के लिए भी म्यूजिक दिया था। वह अभिनय भी कर चुके हैं। उन्होंने खेलें हम जी जान से से अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। उन्होंने अर्ध मूवी से डायरेक्टोरियल डेब्यू किया था।

