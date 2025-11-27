Palash Muchhal संग शादी टूटने से परेशान स्मृति मंधाना? टाल दी सारी शूटिंग

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की शादी में रुकावटें आ गई हैं। कहा जा रहा है कि स्मृति के पिता की तबियत अचानक खराब हो जाने की वजह से ये निर्णय लिया गया है। हाालंकि बाहर सोशल मीडिया पर तैर रही खबरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि पलाश स्मृति के साथ रिश्ते में होते हुए उन्हें चीट कर रहे थे जिसका उन्हें पता चल गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

केबीसी की शूटिंग से स्मृति ने किया किनारा इस वजह से स्मृति ने केबीसी के स्पेशल एपिसोड में भी आने से मना कर दिया है। दरअसल वर्ल्ड कप जीत के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम कौन बनेगा करोड़पति (KBC) सीजन 17 में नजर आने वाली थी जिसकी शूटिंग होने वाली थी लेकिन स्मृति ने वहां आने से मना कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार स्मृति मंधाना को टीम के अन्य सदस्यों के साथ 26 नवंबर को केबीसी के स्पेशल एपिसोड की शूटिंग करनी थी लेकिन उन्होंने पर्सनल रीजन का हवाला देते हुए टाल दिया।