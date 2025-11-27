Palash Muchhal संग शादी टूटने से परेशान स्मृति मंधाना? टाल दी सारी शूटिंग
पलाश मुच्छल (Palash Muchhal) और स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) की शादी टल गई है। आधिकारिक तौर पर स्मृति के पिता की तबीयत खराब होने को वजह बताया गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर पलाश द्वारा स्मृति को धोखा देने की खबरें भी सामने आ रही हैं। इसी के चलते स्मृति ने केबीसी के स्पेशल एपिसोड की शूटिंग से भी किनारा कर लिया और अपनी शादी से पहले की सभी तस्वीरें सोशल मीडिया से हटा दी हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की शादी में रुकावटें आ गई हैं। कहा जा रहा है कि स्मृति के पिता की तबियत अचानक खराब हो जाने की वजह से ये निर्णय लिया गया है। हाालंकि बाहर सोशल मीडिया पर तैर रही खबरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि पलाश स्मृति के साथ रिश्ते में होते हुए उन्हें चीट कर रहे थे जिसका उन्हें पता चल गया।
केबीसी की शूटिंग से स्मृति ने किया किनारा
इस वजह से स्मृति ने केबीसी के स्पेशल एपिसोड में भी आने से मना कर दिया है। दरअसल वर्ल्ड कप जीत के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम कौन बनेगा करोड़पति (KBC) सीजन 17 में नजर आने वाली थी जिसकी शूटिंग होने वाली थी लेकिन स्मृति ने वहां आने से मना कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार स्मृति मंधाना को टीम के अन्य सदस्यों के साथ 26 नवंबर को केबीसी के स्पेशल एपिसोड की शूटिंग करनी थी लेकिन उन्होंने पर्सनल रीजन का हवाला देते हुए टाल दिया।
सोशल मीडिया से हटाई सभी तस्वीरें
बता दें कि स्मृति इससे पहले भी केबीसी पर आ चुकी हैं। क्रिकेटर अगर इस बार शो पर आती तो ये उनका तीसरा अपियरेंस होता। उनकी अनुपस्थिति ने इसे सवालों के घेरे में ला दिया है। स्मृति के हल्दी, मेहंदी और संगीत फंक्शन हो चुके थे और शादी से पहले ये बवाल मच गया। उनके पिता श्रीनिवास मंधाना की अचानक मेडिकल इमरजेंसी होने पर अस्पताल ले जाना पड़ा जिसकी वजह से ये कार्यक्रम रुक गया। इसके तुरंत बाद, स्मृति ने अपने सोशल मीडिया से शादी से पहले की सभी तस्वीरें हटा दीं, हालांकि पलाश के साथ उनकी पुरानी तस्वीरें अब भी मौजूद हैं।
अन्य खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा
मंधाना भले ही केबीसी से दूर रहीं, लेकिन विश्व कप विजेता टीम के कई सितारे केबीसी शूट में शामिल हुए। कप्तान हरमनप्रीत कौर, बल्लेबाज हरलीन देओल, विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋचा घोष, सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा, ऑलराउंडर स्नेह राणा और मुख्य कोच अमोल मजूमदार सभी ने इस एपिसोड में हिस्सा लिया। इसके कई सारे वीडियो पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।
