पलाश ने Smriti Mandhana को दिया धोखा? शादी पोस्टपोन होने के बीच वायरल हो रही एक्स को प्रपोज करते हुए तस्वीर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड सिंगर पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। हल्दी और मेहंदी के फंक्शन भी हो चुके थे लेकिन फिर अचानक से खबर आई कि शादी पोस्टपोन हो गई है। इसका कारण ये दिया गया कि स्मृति के पापा को दिल का दौरा पड़ा जिसकी वजह से उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा।

इंटरनेट पर मचा बवाल इसके बाद खबर ये भी आई कि पलाश को भी कुछ एसिडिटी की दिक्कत हुई जिसकी वजह से उन्हें भी एडमिट किया गया है। इसके बाद ये देखा गया कि स्मृति ने अपने इंस्टा से शादी के फंक्शन की सारी पोस्ट डिलीट कर दी। एक तरफ जहां परिवार वाले खराब तबियत का हवाला दे रहे हैं वहीं इंटरनेट पर दोनों के रिश्तों को लेकर एक अलग ही थ्योरी चल रही है।