पलाश ने Smriti Mandhana को दिया धोखा? शादी पोस्टपोन होने के बीच वायरल हो रही एक्स को प्रपोज करते हुए तस्वीर
पलाश मुच्छल (Palaash Mucchal) और स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) की शादी टल गई है, पहले स्मृति के पिता की तबीयत खराब होने की खबर आई लेकिन अब माजरा कुछ और ही लग रहा है। स्मृति द्वारा शादी की पोस्ट हटाने के बाद इंटरनेट पर अटकलें तेज हो गई हैं। इस बीच पलाश के अपनी एक्स को प्रपोज करते हुए तस्वीरों वायरल हो गईं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड सिंगर पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। हल्दी और मेहंदी के फंक्शन भी हो चुके थे लेकिन फिर अचानक से खबर आई कि शादी पोस्टपोन हो गई है। इसका कारण ये दिया गया कि स्मृति के पापा को दिल का दौरा पड़ा जिसकी वजह से उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा।
इंटरनेट पर मचा बवाल
इसके बाद खबर ये भी आई कि पलाश को भी कुछ एसिडिटी की दिक्कत हुई जिसकी वजह से उन्हें भी एडमिट किया गया है। इसके बाद ये देखा गया कि स्मृति ने अपने इंस्टा से शादी के फंक्शन की सारी पोस्ट डिलीट कर दी। एक तरफ जहां परिवार वाले खराब तबियत का हवाला दे रहे हैं वहीं इंटरनेट पर दोनों के रिश्तों को लेकर एक अलग ही थ्योरी चल रही है।
एक्स को प्रपोज करते नजर आए पलाश
ऑनलाइन हो रहे इस विवाद के बीच,पलाश के कुछ ऐसे चैट्स वायरल हुए जिन्हें देखकर ये साफ पता चल रहा है कि पलाश
स्मृतिके साथ रिश्ते में होते हुए किसी और को भी डेट कर रहे थे। वह महिला पेशे से एक कोरियोग्राफर है और उसका नाम मैरी डिकोस्टा है। अब पलाश की एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें वो अपनी एक्स को घुटनों पर बैठकर प्रपोज करते नजर आ रहे हैं। इससे सोशल मीडिया यूजर्स यह अनुमान लगाने लगे हैं कि स्मृति मंधाना के साथ डेटिंग शुरू करने से पहले ही उनकी सगाई हो चुकी होगी। हालांकि, इन दावों की अभी तक पुष्टी नहीं हुई है और इन तस्वीरों में कितनी प्रमाणिकता है इसका भी पता नहीं।
ऑनलाइन यूजर्स ने उनकी एक्स की पहचान प्लास्टिक सर्जन बिरवा शाह के रूप में की है। दावा किया जा रहा है कि प्रपोजल वाली तस्वीर 2017 की है। पलाश ने कथित तौर पर 2019 में स्मृति को डेट करना शुरू किया था, जब दोनों की मुलाकात एक-दूसरे के दोस्तों के जरिए हुई थी। इस जोड़े ने पिछले साल ही अपने रिश्ते को पब्लिक किया था।
