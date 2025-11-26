Language
    Smriti Mandhana के पिता को अस्‍पताल से मिली छुट्टी, पलाश मुच्‍छल संग शादी पर नहीं कोई अपडेट

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 09:16 AM (IST)

    Smriti Mandhana Father Discharged: भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना को 23 नवंबर को दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके चलते स्मृति और पलाश मुच्छल की शादी टाल दी गई। अब श्रीनिवास को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और उनकी हालत स्थिर है।    

    Smriti Mandhana Father Health Update: स्मृति के पिता की हेल्थ पर आया बड़ा अपडेट

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Smriti Mandhana Father Discharged: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) के पिता श्रीनिवास मंधाना को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, जो परिवार के लिए बड़ी राहत की खबर है। श्रीनिवास को रविवार यानी 23 नवंबर की सुबह हार्ट अटैक के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

    ये वहीं दिन था जिस दिन उनकी बेटी स्मृति मंधाना की गायक-निर्देशक पलाश मुच्छल के साथ शादी होनी थी, लेकिन इस मेडिकल इमरजेंसी की वजह से स्मृति और उनके होने वाले पति पलाश मुच्छल ने अपनी शादी को टालने का फैसला किया। अब स्मृति मंधाना के पिता की हेल्थ पर अपडेट सामने आया है। अस्पताल के अनुसार, श्रीनिवास अब पूरी तरह से स्थिर हैं और उनका हृदय रोग अब किसी खतरे का संकेत नहीं दे रहा। डॉक्टरों ने उन्हें एंजियोग्राफी भी कराई, जिसमें कोई ब्लॉकेज नहीं पाया गया। 

    Smriti Mandhana के पिता की हेल्थ पर आया बड़ा अपडेट

    दरअसल, स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana Father Discharged) के पिता श्रीनिवास के अस्पताल में भर्ती होने के बाद, दोनों परिवारों के कई सदस्यों ने पुष्टि की है कि वेडिंग सेरेमनी को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया है।  मंगलवार यानी 25 नवंबर को स्मृति के पिता श्रीनिवास को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है।

    बता दें कि Smriti के मैनेजर तुहिन मिश्रा ने रविवार को दिए अपने बयान में कहा था कि आज सुबह जब Smriti के पिता नाश्ता कर रहे थे, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। हमने थोड़ी देर इंतजार किया, लेकिन स्थिति और बिगड़ने पर हम उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए। स्मृति अपने पिता के बहुत करीब हैं। उन्होंने तय किया है कि शादी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित रहेगी जब तक उनके पिता पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाते। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें अस्पताल में रहना पड़ेगा। स्मृति स्पष्ट हैं कि वह पहले अपने पिता को ठीक देखना चाहती हैं और उसके बाद शादी करेंगी।

    स्मृति-पलाश की शादी की डेट पर कोई अपडेट नहीं

    पिता की तबीयत खराब और शादी (Smriti Mandhana Wedding New Date) टालने के फैसले के बाद स्मृति ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से सभी प्री-वेडिंग तस्वीरें और वीडियो हटा दिए हैं। टीम इंडिया की साथी खिलाड़ियों जैसे जेमिमा ने भीअलग-अलग प्री-वेडिंग सेरेमनी के वीडियो सोशल मीडिया से हटा दिए हैं, जिसके बाद अलग-अलग बातें की जा रही है। हालांकि, परिवार ने अभी तक नई शादी की तारीख की पुष्टि नहीं की है, जिससे फैंस में कंफ्यूजन बनी हुई है और सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल गई हैं। 

