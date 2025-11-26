स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Smriti Mandhana Father Discharged: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) के पिता श्रीनिवास मंधाना को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, जो परिवार के लिए बड़ी राहत की खबर है। श्रीनिवास को रविवार यानी 23 नवंबर की सुबह हार्ट अटैक के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

ये वहीं दिन था जिस दिन उनकी बेटी स्मृति मंधाना की गायक-निर्देशक पलाश मुच्छल के साथ शादी होनी थी, लेकिन इस मेडिकल इमरजेंसी की वजह से स्मृति और उनके होने वाले पति पलाश मुच्छल ने अपनी शादी को टालने का फैसला किया। अब स्मृति मंधाना के पिता की हेल्थ पर अपडेट सामने आया है। अस्पताल के अनुसार, श्रीनिवास अब पूरी तरह से स्थिर हैं और उनका हृदय रोग अब किसी खतरे का संकेत नहीं दे रहा। डॉक्टरों ने उन्हें एंजियोग्राफी भी कराई, जिसमें कोई ब्लॉकेज नहीं पाया गया।

Smriti Mandhana के पिता की हेल्थ पर आया बड़ा अपडेट दरअसल, स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana Father Discharged) के पिता श्रीनिवास के अस्पताल में भर्ती होने के बाद, दोनों परिवारों के कई सदस्यों ने पुष्टि की है कि वेडिंग सेरेमनी को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया है। मंगलवार यानी 25 नवंबर को स्मृति के पिता श्रीनिवास को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है।

बता दें कि Smriti के मैनेजर तुहिन मिश्रा ने रविवार को दिए अपने बयान में कहा था कि आज सुबह जब Smriti के पिता नाश्ता कर रहे थे, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। हमने थोड़ी देर इंतजार किया, लेकिन स्थिति और बिगड़ने पर हम उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए। स्मृति अपने पिता के बहुत करीब हैं। उन्होंने तय किया है कि शादी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित रहेगी जब तक उनके पिता पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाते। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें अस्पताल में रहना पड़ेगा। स्मृति स्पष्ट हैं कि वह पहले अपने पिता को ठीक देखना चाहती हैं और उसके बाद शादी करेंगी।