भाई पलाश से मिलने मुंबई के अस्पताल पहुंचीं Palak Muchhal, स्मृति संग शादी टलने के बाद सामने आया VIDEO
Palak Muchhal visit Mumbai Hospital: भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी स्मृति के पिता को दिल का दौरा पड़ने के चलते टाली गई। स्मृति के पिता की तबीयत खराब होने के बाद पलाश भी बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हुए। अब एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पलाश की बहन पलक मुच्छल मुंबई के अस्पताल में उनसे मिलने पहुंचीं।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Palak Muchhal visit Mumbai Hospital: भारतीय महिला क्रिकट टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी उस वक्त टाल दी गई, जब क्रिकेटर के पिता को माइनर हार्ट अटैक आया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्मृति के पिता के अस्पताल में जाने के बाद मंगेतर पलाश की भी तबीयत बिगड़ी और उन्हें भी सांगली के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस बीच एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पलाश की बहन पलक मुच्छल को मुंबई के अस्पताल के बाहर स्पॉट किया गया, जहां वह अपने भाई का हाल-चाल देखने के लिए पहुंची।
पलाश मुच्छल से मिलने मुंबई हॉस्पिटल पहुंचीं Palak Muchhal
दरअसल, मंगलवार यानी 25 नवंबर की सुबह पलक मुच्छक को मुंबई अस्पताल के बाहर देखा गया। वह ब्लू रंग की शर्ट और ब्लैक लेगिंग पहने नजर आईं। इस दौरान उन्होंने एक साइड बैग और आंखों पर गॉगल्स पहने थे। उनका ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो पलक के ऑफिशियल स्टेटमैंट जो उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, उसके बाद वायरल हो रही है।
पलक ने एक दिन पहले इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, स्मृति के पिता की हेल्थ के कारण पलाश और स्मृति की शादी को रोका गया है। आप सभी से अपील है कि इस गंभीर समय में परिवार की प्राइवेसी बनाए रखें।
Smriti Mandhana ने शादी से जुड़ी पोस्ट किए डिलीट
स्मृति मंधाना ने पलाश संग अपनी शादी के फंक्शन के पोस्ट इंस्टाग्राम से हटा दिए हैं। इन दोनों की शादी से पहले काफी फंक्शन हो चुके थे। हल्दी से लेकर मेहंदी और संगीत तक की फोटो स्मृति की इंस्टाग्राम प्रोफाइनल पर नहीं दिख रहे।
