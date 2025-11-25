भाई पलाश से मिलने मुंबई के अस्पताल पहुंचीं Palak Muchhal, स्मृति संग शादी टलने के बाद सामने आया VIDEO

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Palak Muchhal visit Mumbai Hospital: भारतीय महिला क्रिकट टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी उस वक्त टाल दी गई, जब क्रिकेटर के पिता को माइनर हार्ट अटैक आया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्मृति के पिता के अस्पताल में जाने के बाद मंगेतर पलाश की भी तबीयत बिगड़ी और उन्हें भी सांगली के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस बीच एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पलाश की बहन पलक मुच्छल को मुंबई के अस्पताल के बाहर स्पॉट किया गया, जहां वह अपने भाई का हाल-चाल देखने के लिए पहुंची।