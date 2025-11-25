Language
    Smriti Mandhana Wedding: स्मृति मंधाना-पलाश की शादी टलने से लेकर पलक के अस्पताल पहुंचने तक, जानें इस मामले में अभी तक क्या-क्या हुआ

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 05:21 PM (IST)

    भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना की 23 नवंबर को पलाश मुच्छल के साथ शादी होनी थी, लेकिन शादी वाले दिन स्मृति के पिता की तबीयत बिगड़ गई और शादी को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया। 

    स्मृति मंधाना और पलाश की शादी टली

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में महिला वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम की खिलाड़ी स्मृति मंधाना की शादी की चर्चा जोरों पर थी। विश्व कप से पहले ही ये पता चल गया था कि वह पलाश मुच्छल के साथ सात फेरे लेंगी। 23 नवंबर को दोनों का एक दूसरे का हो जाना तय था, लेकिन इसी दिन शाम तक दोनों की शादी टलने की खबर आई। ये खबरें पक्की निकलीं और इसका कारण मंधाना के पिता की तबीयत का खराब होना बताया गया।

    अभी तक इस मामले में काफी कुछ हो चुका है। कुछ बातें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं, लेकिन दोनों परिवारों की तरफ से मुश्किल समय में प्राइवेसी का सम्मान करने की बात कही गई है। हम आपको बताते हैं इस इस मामले में कब-कब क्या हुआ।

    23 नवंबर को टली शादी

    23 नवंबर रविवार को इन दोनों की शादी होनी थी लेकिन फिर शादी के टलने की खबर आई। मंधाना के मैनेजेर तूहीन मिश्रा ने बताया है कि सुबह मंधाना के पिता की तबीयत बिगड़ी और फिर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्मृति अपने पिता के काफी करीब हैं और इसलिए शादी को उन्होंने टालने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि शादी को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया।

    पिता ही हेल्थ पर आया अपडेट

    शादी के टाले जाने की खबर के कुछ देर बाद सांगली के सर्वहित अस्पताल के डॉक्टर ने स्मृति के पिता की हेल्थ पर अपडेट देते हुए बताया कि उन्हें सीने के बाएं तरफ दर्द हुआ और इसे देखते हुए वह अस्पताल लाए गए। उनको हार्ट अटैक वाले लक्षण थे। डॉक्टर ने बताया कि उनका ईको किया गया जिसमें कुछ परेशानी नहीं थी और अगर जरूरत पड़ी तो एंजियोग्राफी करनी पड़ सकती है।

    पलाश भी पहुंचे अस्पताल

    24 तारीख की सुबह स्मृति के मंगेतर पलाश की तबीयत भी बिगड़ गई और उन्हें भी अस्पताल में ले जाया गया। पलाश को सांगली के ही अस्पताल में भर्ती किए जाने की खबरें थी। उनको वायरल इंस्पेक्शन और एसिडिटी की समस्या बताई गई थी।

    स्मृति ने हटाए फोटो

    शाम होते-होते सोशल मीडिया पर इस शादी के पोस्टपोन होने की अफवाहें तैराने लगीं। इन्हीं के बीच स्मृति ने अपने इंस्टाग्राम से शादी से पहले होने वाले सभी फंक्शन के फोटो भी हटा दिए जिसमें मेहंदी, संगीत और हल्दी के फोटो शामिल थे।

    पलक मुच्छल की अपील

    24 तारीख की शाम तक पलाश की बहन पलक मुच्छल ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर मामले में सफाई पेश की और लोगों से अपील की। उन्होंने लिखा कि शादी स्मृति के पिता की तबीयत बिगड़ने के कारण रोक दी गई है। उन्होंने दोनों परिवारों की प्राइवेसी का सम्मान करने की अपील की

    पलक पहुंची अस्पताल

    कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि पलाश को मुंबई के अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। आज सुबह पलक के मुंबई के अस्पताल में उनसे मिलने पहुंची। उनकी मां अमिता का भी बयान आया कि पलाश की हालत खराब है और उसने पहले फैसला किया था कि जब तक स्मृति के पिता पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते वो फेरे नहीं लेगा।

