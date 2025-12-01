Smriti Mandhana के साथ वेडिंग कॉन्ट्रोवर्सी के बाद पहली बार नजर आए पलाश मुच्छल, चेहरे पर दिखी मायूसी

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। क्रिकेटर स्मृति मंधाना के साथ अपनी शादी अचानक टलने के बाद पलाश मुच्छल सोमवार को पहली बार पब्लिक में दिखे। म्यूजिक कंपोजर को एयरपोर्ट पर देखा गया, जब वे अपनी मां अमिता और सिक्योरिटी वालों के साथ बाहर निकले तो वे लो प्रोफाइल रहे।

मायूस दिखे पलाश मुच्छल ब्लैक आउटफिट और एक किताब लिए हुए, मुच्छल शांत और मायूस दिखे। हालांकि उन्होंने पैपराजी से बात नहीं की, लेकिन उन्होंने कैमरों से बचने की भी कोई कोशिश नहीं की। ऑनलाइन चल रहे वीडियो में, उनकी मां को बाहर निकलने पर किसी से नमस्ते करते हुए देखा जा सकता है, इससे पहले कि दोनों अपनी गाड़ी की ओर बढ़ें। यह नजारा ऐसे समय में आया है जब कपल को लेकर अटकलें चल रही थीं, जिनकी शादी पहले 23 नवंबर को होने वाली थी। मुच्छल की अचानक तबीयत खराब होने और उसके बाद स्मृति मंधाना के पिता की मेडिकल इमरजेंसी के बाद शादी टाल दी गई थी।