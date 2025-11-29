Language
    Palaash-Smriti की शादी टलने पर नंदिका को मिली धमकी, चीटिंग की अफवाहों पर कोरियोग्राफर ने तोड़ी चुप्पी

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 03:01 PM (IST)

    Palaash-Smriti Wedding: कोरियोग्राफर नंदिका द्विवेदी ने स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी होल्ड पर होने की अफवाहों के बाद धोखाधड़ी के आरोपों से इनकार किया है।

    स्मृति- पलाश की शादी होल्ड होने पर नंदिका द्विवेदी ने दी सफाई

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल और इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी स्मृति के पिता के हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद रुक गई थी। अब उनकी शादी अटकलों का सेंटर बन गई है क्योंकि अफवाहों में कहा गया है कि पलाश ने कथित तौर पर एक डांस कोरियोग्राफर के साथ चीटिंग की है। नंदिका द्विवेदी और गुलनाज जैसे नाम ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहे हैं, दोनों कोरियोग्राफर ने पब्लिकली किसी भी तरह के इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया है और कहा है कि आरोप बेबुनियाद हैं।

    नंदिका ने जारी किया स्टेटमेंट

    शुक्रवार को नंदिका द्विवेदी ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक डिटेल्ड स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें उन्हें इस कॉन्ट्रोवर्सी से जोड़ने वाले सभी दावों को खारिज कर दिया गया। उन्होंने लिखा, 'पिछले कुछ दिनों में मैंने एक ऐसी सिचुएशन में मेरे इन्वॉल्वमेंट के बारे में अटकलें देखी हैं जो दूसरे लोगों के लिए बहुत पर्सनल रही हैं। मैं यह बताना और क्लियर करना चाहती हूं कि मेरे बारे में जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं खासकर यह आइडिया कि मैंने किसी के रिश्ते को खराब करने में रोल निभाया, वे बिल्कुल सच नहीं हैं। किसी ऐसी चीज के बारे में एक नैरेटिव बनते देखना बहुत दर्दनाक है जिसमें मेरा कोई रोल नहीं था और यह देखना और भी मुश्किल है कि ये कहानियां बिना किसी असलियत के कितनी तेजी से बढ़ती हैं'।

    उन्होंने बिना वेरिफाई किए Reddit के दावों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने के लिए मीडिया आउटलेट्स की भी बुराई की और कहा, 'प्लीज समझें, मेरे लिए इससे बाहर आना आसान नहीं होगा, मुझ पर अब और झूठा आरोप नहीं लगाया जा सकता। प्लीज, मैं देख रही हूं कि जिन लोगों की मैं परवाह करती हूं, वे ऐसी जानकारी से स्ट्रेस में और दुखी महसूस कर रहे हैं जो सच नहीं है, और इसका मेरी मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ रहा है'।

    नंदिका को मिलीं धमकियां 

    नंदिका ने बताया कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं,उन्होंने कहा- मुझे धमकियां मिल रही थीं जिन्हें परिवार के लोग देख सकते थे, और इसीलिए मैंने अपना अकाउंट प्राइवेट कर दिया था। प्लीज, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूं कि ये अफवाहें बंद करें, मैंने मुंबई आने, काम करने और अपने गोल्स को पाने के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है। प्लीज मेरा नाम इससे आगे न लें, मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं है। आखिरकार सच अपना रास्ता ढूंढ ही लेगा'।

    गुलनाज ने भी जारी किया था बयान

    अफवाहों में नाम आने वाली दूसरी कोरियोग्राफर गुलनाज ने भी एक बयान जारी कर साफ किया कि पलाश और स्मृति की शादी होल्ड पर जाने में उनका कोई हाथ नहीं था। स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना शादी के दिन बीमार पड़ गए और हार्ट अटैक के लक्षणों के बाद उन्हें सांगली के सर्वहित हॉस्पिटल और मेडिकल रिसर्च सेंटर ले जाया गया, जिसके बाद शादी होल्ड पर रख दी गई। एक दिन बाद, पलाश खुद हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। उनकी मां ने बाद में हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि पलाश स्मृति के पिता के बहुत करीब हैं और जब वह बीमार पड़े, तो पलाश को लगा कि जब तक वह ठीक नहीं हो जाते, तब तक उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए।

    अपने पिता के हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद, स्मृति ने अपने इंस्टाग्राम से शादी से पहले के सभी पोस्ट हटा दिए। इस बीच, पलाश की कजिन नीति टाक ने धोखाधड़ी के आरोपों पर उनका बचाव करते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा कि वह अभी क्रिटिकल कंडीशन में हैं।

     

