Palaash-Smriti की शादी टलने पर नंदिका को मिली धमकी, चीटिंग की अफवाहों पर कोरियोग्राफर ने तोड़ी चुप्पी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल और इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी स्मृति के पिता के हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद रुक गई थी। अब उनकी शादी अटकलों का सेंटर बन गई है क्योंकि अफवाहों में कहा गया है कि पलाश ने कथित तौर पर एक डांस कोरियोग्राफर के साथ चीटिंग की है। नंदिका द्विवेदी और गुलनाज जैसे नाम ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहे हैं, दोनों कोरियोग्राफर ने पब्लिकली किसी भी तरह के इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया है और कहा है कि आरोप बेबुनियाद हैं।

नंदिका ने जारी किया स्टेटमेंट शुक्रवार को नंदिका द्विवेदी ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक डिटेल्ड स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें उन्हें इस कॉन्ट्रोवर्सी से जोड़ने वाले सभी दावों को खारिज कर दिया गया। उन्होंने लिखा, 'पिछले कुछ दिनों में मैंने एक ऐसी सिचुएशन में मेरे इन्वॉल्वमेंट के बारे में अटकलें देखी हैं जो दूसरे लोगों के लिए बहुत पर्सनल रही हैं। मैं यह बताना और क्लियर करना चाहती हूं कि मेरे बारे में जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं खासकर यह आइडिया कि मैंने किसी के रिश्ते को खराब करने में रोल निभाया, वे बिल्कुल सच नहीं हैं। किसी ऐसी चीज के बारे में एक नैरेटिव बनते देखना बहुत दर्दनाक है जिसमें मेरा कोई रोल नहीं था और यह देखना और भी मुश्किल है कि ये कहानियां बिना किसी असलियत के कितनी तेजी से बढ़ती हैं'।

नंदिका को मिलीं धमकियां नंदिका ने बताया कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं,उन्होंने कहा- मुझे धमकियां मिल रही थीं जिन्हें परिवार के लोग देख सकते थे, और इसीलिए मैंने अपना अकाउंट प्राइवेट कर दिया था। प्लीज, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूं कि ये अफवाहें बंद करें, मैंने मुंबई आने, काम करने और अपने गोल्स को पाने के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है। प्लीज मेरा नाम इससे आगे न लें, मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं है। आखिरकार सच अपना रास्ता ढूंढ ही लेगा'।

गुलनाज ने भी जारी किया था बयान अफवाहों में नाम आने वाली दूसरी कोरियोग्राफर गुलनाज ने भी एक बयान जारी कर साफ किया कि पलाश और स्मृति की शादी होल्ड पर जाने में उनका कोई हाथ नहीं था। स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना शादी के दिन बीमार पड़ गए और हार्ट अटैक के लक्षणों के बाद उन्हें सांगली के सर्वहित हॉस्पिटल और मेडिकल रिसर्च सेंटर ले जाया गया, जिसके बाद शादी होल्ड पर रख दी गई। एक दिन बाद, पलाश खुद हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। उनकी मां ने बाद में हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि पलाश स्मृति के पिता के बहुत करीब हैं और जब वह बीमार पड़े, तो पलाश को लगा कि जब तक वह ठीक नहीं हो जाते, तब तक उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए।