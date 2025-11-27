Smriti Mandhana को धोखा नहीं दे रहे मंगेतर Palash Muchhal, मिस्ट्री गर्ल ने तोड़ी चुप्पी; बोलीं- मैं उनसे कभी मिली तक नहीं
Smriti Mandhana Palash Muchhal Wedding Controversy: स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी टलने के बाद पलाश पर स्मृति को धोखा देने के आरोप लगे, जिसकी वजह एक 'मिस्ट्री गर्ल' मैरी डि’कोस्टा के साथ लीक हुई चैट थी। अब मैरी डि’कोस्टा ने स्पष्ट किया है कि वह पलाश से कभी मिली ही नहीं और न ही वह कोरियोग्राफर है। उन्होंने बताया कि शादी टलने का असली कारण स्मृति के पिता का हार्ट अटैक था, न कि कोई धोखा।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। MaryD'Costa onSmriti-Palash Wedding Controversy: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप-कप्तान और स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूजकि डायरेक्टर पलाश मुच्छाल की शादी पोस्टपोन होने के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।
सोशल मीडिया पर पलाश मुच्छक को स्मृति मंधाना को धोखा देने का आरोप तक लगाया जा रहा है। ये पूरी कहानी शुरू हुई स्मृति मंधाना के इंस्टाग्राम अकाउंट से शादी से जुड़े पोस्ट हटाने से। हुआ ये कि पलाश मुच्छक की चैट मैरी डि’कोस्टा नाम की मिस्ट्री गर्ल के साथ लीक हुई, जिसके बाद पलाश पर स्मृति को धोखा देने जैसी बातें चर्चा में रहीं। अब इस पर मैरी डि’कोस्टा ने चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने बताया कि वह पलाश से कभी मिली तक नहीं।
Palash Muchhal संग LEAK चैट पर 'मिस्ट्री गर्ल' ने तोड़ी चुप्पी
दरअसल, स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल (Smriti Mandhana-Palash Muchhal Wedding Postponed) की शादी 23 नवंबर 2025 को होनी थी, लेकिन क्रिकेटर के पिता को माइनर हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से शादी टाल दी गई। शादी पोस्टपोन होने के बाद कई तरह की खबरें सामने आने लगी। किसी ने कहा कि दोनों का ब्रेकअप हो गया, तो कोई ये कहने लगा कि पलाश ने स्मृति को धोखा दिया। इसी बीच एक मिस्ट्री गर्ल की चैट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। मैरी डि'कोस्टा नाम की यूजर और पलाश के बीच कथित चैट सामने आने के बाद धोखा देने की चर्ता और तेज हो गई।
कथित चैट को लेकर कहा जाने लगा कि पलाश और एक कोरियोग्राफर के बीच बातचीत हुई। हालांकि, इस वायरल चैट की पुष्टि नहीं हुई। दोनों के परिवार की तरफ से इस चैट को लेकर कुछ प्रतिक्रिया नहीं आई, बल्कि जिस मिस्ट्री गर्ल के साथ पलाश की चैट सामने आई, उसका रिएक्शन सामने आया।
मैरी ने अपने अकाउंट से सभी पोस्ट डिलीट की और इससे पहले ये लिखा कि प्वाइंट ये है कि मैं कभी उससे नहीं मिली। मैरी डी’कोस्टा ने इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए नोट में लिखा,
सबसे पहली चैट 29 अप्रैल से 30 मई 2025 के बीच हुई यानी संपर्क केवल एक महीने तक रहा। मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि मैंने उन्हें कभी नहीं देखा और ना ही किसी भी तरह से उनके साथ शामिल रही। लोग पूछ रहे हैं, अब इस बारे में क्यों बात कर रही हो? सच्चाई यह है कि मैंने सच में उन्हें जुलाई में उजागर कर दिया था, लेकिन उस समय कोई नहीं जानता था कि वह कौन है, इसलिए यह बात नजरअंदाज हो गई।
मैरी डी'कोस्टा
डी’कोस्टा ने यह भी स्पष्ट किया कि मेरे बारे में बहुत भ्रम फैला हुआ है। मैं साफ करना चाहती हूं कि मैं कोरियोग्राफर नहीं हूं, और ना ही वह व्यक्ति हूं जिसके साथ उन्होंने धोखा किया। मैं यह इसलिए कह रही हूं ताकि लोग गलतफहमी में ना रहें।
उन्होंने ये भी कहा
मैं यह भी कहना चाहती हूं कि मैं क्रिकेट फॉलो करती हूं और स्मृति मंधाना की बहुत इज्जत करती हूं। मैं कभी किसी दूसरी महिला को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहूंगी और यही वजह थी कि मुझे लगा कि इस मामले पर पारदर्शी होना जरूरी है। मुझे सच में इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। मुझे अपना इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट करना पड़ा क्योंकि मैं इतनी नफरत सहन नहीं कर पा रही थी और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस सब से गुजरना पड़ेगा। सिर्फ कुछ लोग ही नकारात्मक हैं, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि असल में क्या हुआ। जिन्होंने मेरा साथ दिया है, उनका शुक्रिया। आप सब सच में अद्भुत हैं और मैं बेहद आभारी हूं। धन्यवाद।
मैरी डी'कोस्टा
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।