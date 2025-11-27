Smriti Mandhana को धोखा नहीं दे रहे मंगेतर Palash Muchhal, मिस्ट्री गर्ल ने तोड़ी चुप्पी; बोलीं- मैं उनसे कभी मिली तक नहीं

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। MaryD'Costa onSmriti-Palash Wedding Controversy: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप-कप्तान और स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूजकि डायरेक्टर पलाश मुच्छाल की शादी पोस्टपोन होने के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।

सोशल मीडिया पर पलाश मुच्छक को स्मृति मंधाना को धोखा देने का आरोप तक लगाया जा रहा है। ये पूरी कहानी शुरू हुई स्मृति मंधाना के इंस्टाग्राम अकाउंट से शादी से जुड़े पोस्ट हटाने से। हुआ ये कि पलाश मुच्छक की चैट मैरी डि’कोस्टा नाम की मिस्ट्री गर्ल के साथ लीक हुई, जिसके बाद पलाश पर स्मृति को धोखा देने जैसी बातें चर्चा में रहीं। अब इस पर मैरी डि’कोस्टा ने चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने बताया कि वह पलाश से कभी मिली तक नहीं।

Palash Muchhal संग LEAK चैट पर 'मिस्ट्री गर्ल' ने तोड़ी चुप्पी दरअसल, स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल (Smriti Mandhana-Palash Muchhal Wedding Postponed) की शादी 23 नवंबर 2025 को होनी थी, लेकिन क्रिकेटर के पिता को माइनर हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से शादी टाल दी गई। शादी पोस्टपोन होने के बाद कई तरह की खबरें सामने आने लगी। किसी ने कहा कि दोनों का ब्रेकअप हो गया, तो कोई ये कहने लगा कि पलाश ने स्मृति को धोखा दिया। इसी बीच एक मिस्ट्री गर्ल की चैट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। मैरी डि'कोस्टा नाम की यूजर और पलाश के बीच कथित चैट सामने आने के बाद धोखा देने की चर्ता और तेज हो गई।

कथित चैट को लेकर कहा जाने लगा कि पलाश और एक कोरियोग्राफर के बीच बातचीत हुई। हालांकि, इस वायरल चैट की पुष्टि नहीं हुई। दोनों के परिवार की तरफ से इस चैट को लेकर कुछ प्रतिक्रिया नहीं आई, बल्कि जिस मिस्ट्री गर्ल के साथ पलाश की चैट सामने आई, उसका रिएक्शन सामने आया।