    पलाश मुच्‍छल की आदत में धोखेबाजी! स्‍मृति मंधाना से पहले बिरवा शाह को भी घुटने पर बैठकर कर चुके प्रपोज; फोटोज वायरल

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 06:24 PM (IST)

    सोशल मीडिया पर वायरल पलाश मुच्छल और एक्स गर्लफ्रेंड की फोटो

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पलाश मुच्छल तब से चर्चा में हैं, जब से उनकी महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना से शादी पोस्टपोन हो गई। शादी पोस्टपोन करने के पीछे दोनों परिवारों ने स्मृति मंधाना के पिता की अचानक बिगड़ी तबियत का हवाला दिया। हालांकि, सोशल मीडिया पर पलाश मुच्छल के धोखा देने की खबरें तेजी से वायरल हो रही हैं। वहीं, पूर्व प्रेमिका को प्रपोज करने की तस्वीरें सामने आई हैं।

    स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी 23 नवंबर को सांगली में होनी थी। तैयारियां जोरो-शोर पर थीं। हल्दी से लेकर संगीत सेरेमनी हो चुकी थी। इसी बीच 23 नवंबर को स्मृति मंधाना के पिता की अचानक तबीयत खराब हो गई। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इसके बाद खबर आई कि शादी को पोस्टपोन कर दिया गया है।

    शादी पोस्टपोन का माजरा कुछ और?

    हालांकि, शादी को पोस्टपोन करने के पीछे अब माजरा कुछ और ही लग रहा है। स्मृति द्वारा शादी की पोस्ट हटाने के बाद सोशल मीडिया पर अटकलें तेज हो गई हैं। इस बीच पलाश की एक्स गर्लफ्रेंड बिरवा शाह को प्रपोज करते हुए तस्वीरें वायरल हो गईं। तस्वीरें वायरल होने के बाद से लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या पलाश मुच्छल स्मृति मंधाना को धोखा दे रहे थे?

    कौन हैं बिरवा शाह

    स्मृति मंधाना से पहले पलाश मुच्छल, बिरवा शाह को डेट कर रहे थे। जो कथित तौर पर एक प्लास्टिक सर्जन हैं। फ्री प्रेस जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार, पलाश की बिरवा से मुंबई में कॉमन फ्रेंड के जरिए मुलाकात हुई थी। तब बिरवा जय हिंद कॉलेज में पढ़ रही थीं। दोनों में प्यार हो गया और 2017 में पलाश ने बिरवा को घुटने पर बैठकर प्रपोज किया। कुछ सालों तक दोनों एक-दूसरे को डेट करते रहे फिर रिश्ता तोड़ लिया।

    इसके अलावा पलाश के कुछ ऐसे चैट्स वायरल हुए जिन्हें देखकर ये साफ पता चल रहा है कि पलाश स्मृति के साथ रिश्ते में होते हुए किसी और को भी डेट कर रहे थे। वह महिला पेशे से एक कोरियोग्राफर बताई जा रही है और उसका नाम मैरी डिकोस्टा है। हालांकि, इन दावों में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टी नहीं हुई है। साथ ही इन तस्वीरों में कितनी प्रमाणिकता है इसका भी पता नहीं।

