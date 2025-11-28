Smriti Mandhana और पलाश मुच्छल के विवाद के बीच Suniel Shetty ने दी प्रतिक्रिया, 'अन्ना' ने की इस शख्स की तारीफ
स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी टूटने का विवाद गरमाता जा रहा है। एक तरफ जहां स्मृति के सभी दोस्तों ने इंस्टाग्राम से उनकी वेडिंग से जुड़ी फोटोज डिलीट कर दी है, तो वहीं जेमिमा ने दोस्त की इस मुश्किल घड़ी में WBBL न खेलने का फैसला लिया है। अब इस बढ़ते विवाद के बीच सुनील शेट्टी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। 23 नवंबर को दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन स्मृति के पिता की तबीयत के चलते वह टाल दी गई। हालांकि, बाद में कई ऐसी खबरें सामने आई कि दोनों की शादी चीटिंग की वजह से टूटी है।
पलाश मुच्छल के स्मृति मंधाना पर चीट करने वाले विवाद को हवा तब मिली, जब कई स्क्रीनशॉट वायरल होने के बीच क्रिकेटर और उनके दोस्तों ने वेडिंग फंक्शन से जुड़ी सभी फोटोज डिलीट कर दी। अब हाल ही में सुनील शेट्टी ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय दी है, लेकिन उन्होंने चीटिंग पर कुछ नहीं कहा, बल्कि इस शख्स की तारीफों के पुल बांधे हैं।
स्मृति मंधाना के विवाद पर सुनील शेट्टी का रिएक्शन
बीते दिनों ये खबर आई थी कि इंडियन वुमन क्रिकेट टीम प्लेयर जेमिमा रोड्रिग्स ने अपनी सबसे खास दोस्त स्मृति मंधाना के लिए ऑस्ट्रेलिया में चल रही WBBL (महिला बिग बैश लीग) को छोड़ दिया है। वह इस मुश्किल दौर में अपनी दोस्त स्मृति मंधाना के साथ खड़ी रहना चाहती थीं, जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला लिया।
यह भी पढ़ें- 'दोनों तकलीफ में हैं', पलाश की मां ने बताई अंदर की सच्चाई, दोबारा शादी होने पर कह डाली बड़ी बात
जेमिमा के इस फैसले की तारीफ करते हुए सुनील शेट्टी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक न्यूजपेपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट शेयर किया और कैप्शन में लिखा, "सुबह-सुबह मैंने ये आर्टिकल देखा और मेरा दिल भर आया। जेमिमा ने स्मृति के साथ मुश्किल घड़ी में खड़े होने के लिए डब्ल्यूबीबीएल छोड़ दिया। कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं, बस चुपचाप बहादुरता दिखाई। असली टीममेट ऐसे ही होते हैं, सिंपल, स्ट्रेट, जेन्युयन"।
पलाश मुच्छल इमेज के लिए गए थे अस्पताल?
इंडियन वुमन टीम की वॉइस कैप्टन स्मृति मंधाना अपनी प्राइवेट लाइफ को लेकर लगातार सुर्खियों में हैं। कई मीडिया आउटलेट ये दावा कर रही हैं कि उन्होंने पलाश मुच्छल के साथ अपनी शादी तोड़ दी है। हालांकि, इस पर अब तक स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा भी किया गया था कि पलाश ने शादी में बात बिगड़ने के बाद खुद की इमेज संभालने के लिए अस्पताल में एडमिट होने की बात फैलाई है।
