Smriti Mandhana और पलाश मुच्छल के विवाद के बीच Suniel Shetty ने दी प्रतिक्रिया, 'अन्ना' ने की इस शख्स की तारीफ

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। 23 नवंबर को दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन स्मृति के पिता की तबीयत के चलते वह टाल दी गई। हालांकि, बाद में कई ऐसी खबरें सामने आई कि दोनों की शादी चीटिंग की वजह से टूटी है।

पलाश मुच्छल के स्मृति मंधाना पर चीट करने वाले विवाद को हवा तब मिली, जब कई स्क्रीनशॉट वायरल होने के बीच क्रिकेटर और उनके दोस्तों ने वेडिंग फंक्शन से जुड़ी सभी फोटोज डिलीट कर दी। अब हाल ही में सुनील शेट्टी ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय दी है, लेकिन उन्होंने चीटिंग पर कुछ नहीं कहा, बल्कि इस शख्स की तारीफों के पुल बांधे हैं।

स्मृति मंधाना के विवाद पर सुनील शेट्टी का रिएक्शन बीते दिनों ये खबर आई थी कि इंडियन वुमन क्रिकेट टीम प्लेयर जेमिमा रोड्रिग्स ने अपनी सबसे खास दोस्त स्मृति मंधाना के लिए ऑस्ट्रेलिया में चल रही WBBL (महिला बिग बैश लीग) को छोड़ दिया है। वह इस मुश्किल दौर में अपनी दोस्त स्मृति मंधाना के साथ खड़ी रहना चाहती थीं, जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला लिया।