    स्‍मृति मंधाना ने पलाश मुच्‍छल के साथ प्री-वेडिंग पोस्‍ट किए डिलीट, क्‍या इंस्‍टाग्राम पर भी किया अनफॉलो? ये है पूरी सच्‍चाई

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 12:04 PM (IST)

    भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी 23 नवंबर को होनी थी। हल्दी, मेहंदी से लेकर संगीत की सारी रस्में निभा ली गई थी। ऐसे में शादी के दिन मंधाना के पिता की तबीयत खराब हो गई। उन्हें माइनर हार्ट अटैक आ गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद खबर आई की मंधाना ने शादी पोस्टपोन कर दी है।

    स्टेडियम में पलाश ने पहनाई थी रिंग। फाइल फोटो

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। स्मृति मंधाना के इंस्टाग्राम से शादी से पहले के पोस्ट गायब होने से फैंस में गुस्सा फैल गया, जिससे क्रिकेटर और उनके मंगेतर म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल के बीच अनबन की अफवाहें फैलने लगीं। कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट और अटकलों की बाढ़ आ गई। कई लोगों ने सोचा कि कपल ने चुपचाप एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है।

    भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी 23 नवंबर को होनी थी। हल्दी, मेहंदी से लेकर संगीत की सारी रस्में निभा ली गई थी। ऐसे में शादी के दिन मंधाना के पिता की तबीयत खराब हो गई। उन्हें माइनर हार्ट अटैक आ गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद खबर आई की मंधाना ने शादी पोस्टपोन कर दी है। इसके बाद पलाश मुच्छल की भी तबीयत खराब हो गई। फिर सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया।

    प्री-वेडिंग पोस्ट डिलीट

    ऐसे में स्मृति मंधाना ने म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल के साथ अपनी शादी से पहले के सेलिब्रेशन से जुड़े अपने सभी पुराने सोशल मीडिया पोस्ट हटा दिए हैं। जैसे ही सेलिब्रेशन रुका, ऑनलाइन अटकलें तब और बढ़ गईं जब सगाई और प्री-वेडिंग इवेंट्स से जुड़े कई पोस्ट स्मृति की प्रोफाइल से गायब हो गए। गायब पोस्ट में उनकी सगाई की अनाउंसमेंट भी थी, जिसमें उन्हें इंडिया टीम के साथियों के साथ गाने पर डांस करते हुए दिखाया गया था।

    पिता की खराब हुई तबीयत

    यह क्लिप अब उनके और साथी खिलाड़ियों के इंस्टाग्राम अकाउंट पर दिखाई नहीं दे रही है। इन पोस्ट के अचानक हटने से कपल के रिश्ते को लेकर अफवाहें फैलने लगीं, जिसके बाद पलाश मुच्छल की बहन, प्लेबैक सिंगर पलक मुच्छल ने इस सिचुएशन पर बात की। उन्होंने एक छोटे नोट के जरिए साफ किया कि शादी सिर्फ स्मृति के पिता की हेल्थ कंडीशन की वजह से रोकी गई है।

    इंस्टाग्राम पर करते हैं फॉलो

    बता दें कि ऑनलाइन शोर के बावजूद दोनों अभी भी इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को फॉलो करते हैं, जिससे ब्रेकअप की अफवाहों पर विराम लग गया है। अभी तक न तो स्मृति मंधाना और न ही पलाश मुच्छल ने अपनी आने वाली शादी के फैसले या स्टेटस के बारे में कोई पर्सनल स्टेटमेंट जारी किया है।

