Palash Mucchal ने दिया धोखा... Smriti Mandhana की दोस्त ने किया कंफर्म? सोशल मीडिया पर मचा बवाल!
Smriti Mandhana and Palash Mucchal Controversy: स्मृति मंधाना को पलाश मुच्छल ने चीट किया है या नहीं, ये सवाल सोशल मीडिया पर लगातार उठ रहा है। विवाद भी बढ़ता जा रहा है और दोनों की शादी अब कब होगी ये सवाल भी जस का तस बना हुआ है। इसी बीच स्मृति मंधाना की दोस्त ने एक सोशल मीडिया पर एक हिंट दिया है, जिसके बाद चीटिंग को कंफर्म माना जाने लगा है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। क्रिकेटर स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) और म्यूजिक डायरेक्टर पलाश मुच्छल (Palash Muchhal) के रिश्ते को लेकर बीते काफी दिनों से अलग-अलग प्रकार की खबरें आ रही हैं। कपल शादी करने की पूरी तैयारी कर चुका था। इसी बीच स्मृति के पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई और कहा गया कि उन्हें हार्टअटैक आया है। फिर खबर आई कि दोनों की शादी टल गई है और माना जा रहा था कि शादी के टलने के पीछे की वजह स्मृति के पिता की तबीयत ही है।
इधर सोशल मीडिया पर कुछ स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए, जिसमें यह दावा किया गया कि पलाश ने स्मृति को धोखा दिया है। वह पीठ पीछे दूसरी लड़कियों से भी बात कर रहे थे और तो और स्मृति ने इस सारे विवाद के बीच अपने सोशल मीडिया से शादी से जुड़ी सभी तस्वीरों को डिलीट कर दिया। अब सवाल फिर उठ रहा है कि क्या वाकई में पलाश ने स्मृति को चीट किया है और इस तरफ इशारा किया है स्मृति की दोस्त ने।
क्रांति गौड़ ने के पोस्ट से उठा सवाल
स्मृति मंधाना को पलाश मुच्छल ने चीट किया है या नहीं, ये सवाल सोशल मीडिया पर लगातार उठ रहा है। विवाद भी बढ़ता जा रहा है और दोनों की शादी अब कब होगी ये सवाल भी जस का तस बना हुआ है। इसी बीच स्मृति मंधाना की दोस्त और उनकी साथी महिला क्रिकेटर क्रांति गौड़ (Kranti gaud) ने सोशल मीडिया पर एक हिट दे दिया है, जिसके बाद ये कहा जाने लगा है कि क्या सच में पलाश ने स्मृति को धोखा दिया है। दरअसल क्रांति गौड़ ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट री-शेयर किया है। इस पोस्ट में पलाश और स्मृति के चीटिंग की खबर बताई गई है। इसी के बाद अब ये चर्चा होने लगी है कि क्या स्मृति के करीबी लोगों को इस बात की सच्चाई पता है।
विवाद के बाद पहली बार दिखे पलाश मुच्छल
इधर इस पूरे विवाद के बाद पहली बार पलाश मुच्छल पब्लिकली नजर आए हैं। हाल ही में अपनी पलाश शादी के पोस्टपोन होने के बाद पहली बार एयरपोर्ट पर अपनी मां के साथ पब्लिक में दिखे हैं। ब्लैक आउटफिट और एक किताब लिए हुए, मुच्छल शांत और मायूस दिखे। हालांकि उन्होंने पैपराजी से बात नहीं की, लेकिन उन्होंने कैमरों से बचने की भी कोई कोशिश नहीं की।
आपको बता दें कि पलाश मुच्छल सिंगर पलक मुच्छल के भाई हैं और उन्होंने स्मृति मंधाना को भरे स्टेडियम में प्रपोज किया था। अब शादी से ठीक पहले हुए विवाद ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं।
