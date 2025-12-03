Language
    Smriti Mandhana से शादी हुई पोस्टपोन तो प्रेमानंद जी महाराज की शरण में पहुंचे पलाश मुच्छल? चीटिंग की अफवाहों को मिली हवा

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 10:42 AM (IST)

    Smriti Mandhana-Palash Muchhal: क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी टलने के बीच, पलाश मुच्छल को हाल ही में प्रेमानंद महाराज के आश्रम में देखा गया, जिससे उन ...और पढ़ें

    प्रेमानंद जी महाराज की शरण में पहुंचे पलाश मुच्छल

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल की शादी टलने की अटकलों के बीच, म्यूजिक कंपोजर को हाल ही में अपनी मां के साथ प्रेमानंद महाराज के आश्रम में देखा गया। वायरल तस्वीर में पलाश भीड़ के बीच बैठे हैं, उन्होंने फेस मास्क पहना हुआ है और उनकी मां और बॉडीगार्ड पास में हैं।

    पलाश मुच्छल पहुंचे प्रेमानंद महाराज के आश्रम

    पलाश की तस्वीर वायरल होने के तुरंत बाद रेडिटर्स अपने अलग-अलग रिएक्शन देने से खुद को रोक नहीं पाए। ज्यादातर सोशल मीडिया यूजर्स ने स्मृति मंधाना को धोखा देने की अफवाहों के बीच 'सिम्पैथी पाने' की कोशिश करने के लिए पलाश की बुराई की। एक रेडिट यूजर ने लिखा, 'यह कितनी शर्म की बात है कि अब लोग सिर्फ सिम्पैथी पाने के लिए ऐसा करते हैं। धर्म का मजाक बना दिया है। एक यूजर ने वायरल तस्वीर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'उनके बॉडीगार्ड और उनकी मां भी वीडियो में हैं, यह सच में एक साफ संकेत लगता है कि कुछ बहुत गलत है'। एक नेटिजन ने कमेंट किया, 'कांड करने के बाद लोग प्रेमानंद महाराज जी के पास ही क्यों जाते हैं'। एक और यूजर ने कहा, 'एक अच्छा कवर ड्राइव करने की कोशिश कर रहा हूं'।

    पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की शादी पोस्टपोन

    पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की शादी पिछले महीने होने वाली थी जो अचानक पोस्टपोन कर दी गई क्योंकि शादी के दौरान स्मृति के पिता को हार्ट अटैक आ गया था। इसके कुछ समय बाद, एसिडिटी की दिक्कतों की वजह से पलाश को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिससे कपल के साथ रहने को लेकर अफवाहें फैलने लगीं। देरी के पीछे की वजह को लेकर अंदाजे लगाए जा रहे हैं, कुछ लोगों का दावा है कि पलाश की कथित बेवफाई इसकी वजह हो सकती है। हालांकि, स्मृति के भाई, श्रवण मंधाना ने इन अफवाहों को गलत बताया है और कहा है कि शादी अभी भी रुकी हुई है और कोई नई तारीख पक्की नहीं हुई है।

     

    स्मृति मंधाना के मैनेजर ने भी ANI को बताया है कि उनके पिता की हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से शादी पोस्टपोन कर दी गई है।

