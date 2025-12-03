Smriti Mandhana से शादी हुई पोस्टपोन तो प्रेमानंद जी महाराज की शरण में पहुंचे पलाश मुच्छल? चीटिंग की अफवाहों को मिली हवा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल की शादी टलने की अटकलों के बीच, म्यूजिक कंपोजर को हाल ही में अपनी मां के साथ प्रेमानंद महाराज के आश्रम में देखा गया। वायरल तस्वीर में पलाश भीड़ के बीच बैठे हैं, उन्होंने फेस मास्क पहना हुआ है और उनकी मां और बॉडीगार्ड पास में हैं।

पलाश मुच्छल पहुंचे प्रेमानंद महाराज के आश्रम पलाश की तस्वीर वायरल होने के तुरंत बाद रेडिटर्स अपने अलग-अलग रिएक्शन देने से खुद को रोक नहीं पाए। ज्यादातर सोशल मीडिया यूजर्स ने स्मृति मंधाना को धोखा देने की अफवाहों के बीच 'सिम्पैथी पाने' की कोशिश करने के लिए पलाश की बुराई की। एक रेडिट यूजर ने लिखा, 'यह कितनी शर्म की बात है कि अब लोग सिर्फ सिम्पैथी पाने के लिए ऐसा करते हैं। धर्म का मजाक बना दिया है। एक यूजर ने वायरल तस्वीर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'उनके बॉडीगार्ड और उनकी मां भी वीडियो में हैं, यह सच में एक साफ संकेत लगता है कि कुछ बहुत गलत है'। एक नेटिजन ने कमेंट किया, 'कांड करने के बाद लोग प्रेमानंद महाराज जी के पास ही क्यों जाते हैं'। एक और यूजर ने कहा, 'एक अच्छा कवर ड्राइव करने की कोशिश कर रहा हूं'।