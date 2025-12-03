Smriti Mandhana Wedding: स्मृति-पलाश की 7 दिसंबर को होगी शादी? स्टार क्रिकेटर के भाई ने बता दिया सच

स्पोर्ट्स डेस्क,नई दिल्ली। Smriti Mandhana New Wedding Date: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार स्मृति मंधाना और म्यूजिक कम्पोजर पलाश मुच्छल की शादी की नई डेट का हर किसी को इंतजार है। स्मृति मंधाना के पिता के हार्ट अटैक आने की वजह से उनकी शादी जो कि 23 नवंबर 2025 को होनी थी, वह पोस्टपोन हो गई। स्मृति के पिता की तबीयत बिगड़ने के बाद पलाश की भी तबीयत खराब हुई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अब दोनों की तबीयत ठीक है, लेकिन अभी तक स्मृति-पलाश के परिवार वालों ने शादी की नई डेट पर कोई अनाउंसमेंट नहीं की है। इस बीच शादी को लेकर सोशल मीडिया पर ये अफवाह फैल गई कि 7 दिसंबर को स्मृति-पलाश शादी कर रहे हैं, लेकिन स्मृति के भाई श्रवण मंधाना ने इन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया।

Smriti Mandhana Wedding: 7 दिसंबर को होगी स्मृति-पलाश की शादी? दरअसल, हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana Brother Shravan Mandhana) के भाई श्रवण मंधाना ने 7 दिसंबर को लेकर चल रही स्मृति-पलाश की शादी की खबरों पर पूर्ण विराम लगाया और बताया कि अब तक शादी की नई डेट तय नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि मुझे इन अफवाहों के बारे में कोई आइडिया नहीं है।