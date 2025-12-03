Language
    Smriti Mandhana Wedding: स्मृति-पलाश की 7 दिसंबर को होगी शादी? स्टार क्रिकेटर के भाई ने बता दिया सच

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 09:54 AM (IST)

    भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना और संगीतकार पलाश मुच्छल की शादी 23 नवंबर 2025 को होनी थी, लेकिन स्मृति के पिता के दिल का दौरा पड़ने और फिर पल ...और पढ़ें

    स्पोर्ट्स डेस्क,नई दिल्ली। Smriti Mandhana New Wedding Date: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार स्मृति मंधाना और म्यूजिक कम्पोजर पलाश मुच्छल की शादी की नई डेट का हर किसी को इंतजार है। स्मृति मंधाना के पिता के हार्ट अटैक आने की वजह से उनकी शादी जो कि 23 नवंबर 2025 को होनी थी, वह पोस्टपोन हो गई। स्मृति के पिता की तबीयत बिगड़ने के बाद पलाश की भी तबीयत खराब हुई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

    अब दोनों की तबीयत ठीक है, लेकिन अभी तक स्मृति-पलाश के परिवार वालों ने शादी की नई डेट पर कोई अनाउंसमेंट नहीं की है। इस बीच शादी को लेकर सोशल मीडिया पर ये अफवाह फैल गई कि 7 दिसंबर को स्मृति-पलाश शादी कर रहे हैं, लेकिन स्मृति के भाई श्रवण मंधाना ने इन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया।  

    दरअसल, हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana Brother Shravan Mandhana) के भाई श्रवण मंधाना ने 7 दिसंबर को लेकर चल रही स्मृति-पलाश की शादी की खबरों पर पूर्ण विराम लगाया और बताया कि अब तक शादी की नई डेट तय नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि मुझे इन अफवाहों के बारे में कोई आइडिया नहीं है।

    ये शादी फिलहाल पोस्टपोन ही है। दूसरी तरफ पलाश की मां लगातार शादी पोस्टपोन होने की वजह के बारे में बात कर रही हैं और उन्होंने ये उम्मीद जताई कि पलाश और स्मृति की बहुत जल्द शादी होगी। उन्होंने कहा कि शादी के दिन जो भी हुआ, उससे पलाश और स्मृति दुखी हैं। दोनों की शादी के बाद इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम ने दोनों के लिए एक खास वेलकम भी प्लान किया था।  

    किस-किसके साथ जुड़ा पलाश का नाम?

    स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) के साथ पलाश टलने के बाद पलाश मुच्छल (Palash Muchhal) का नाम सबसे पहले मैरी डीकोस्टा नाम की एक कोरिया ग्रॉफर के साथ जुड़ापलाश का मैरी के साथ एक फर्ल्टी चैट सोशल मीडिया पर वायरल होगया। इसके बाद नंदिका द्विवेदी और गुलना जखान नाम की लड़की के साथ भी पलाश का नाम सामने आयाइस पूरे घटना के कारण पलाश भी सदमें में चले गए और तबीयत खराब होने के कारण उन्हें अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। वहीं, अब 10 दिन बाद एक बार फिर पलाश-स्मृति मंधाना की शादी की बात होने लगी है।

