    Dhurandhar में अक्षय खन्ना के गाने का सुनेंगे नया वर्जन, सागर भाटिया का म्यूजिक छू लेगा आपका दिल

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 07:31 PM (IST)

    सागर भाटिया 'धुरंधर' फिल्म के लोकप्रिय गाने 'फासला' का कव्वाली वर्जन ला रहे हैं। उन्होंने अक्षय खन्ना के इस गाने की धुन को काफी पसंद किया। सागर ने फिल ...और पढ़ें

    सागर भाटिया ने 'धुरंधर' के कव्वाली वर्जन पर किया रिएक्ट/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर का खुमार इस वक्त हर किसी के सिर चढ़कर बोल रहा है। इस फिल्म के 'शरारत' से लेकर हर एक गाने को फैंस ने पसंद किया है। हालांकि, जिस गाने पर सबसे ज्यादा रील्स बनाई गई हैं, वह है अक्षय खन्ना का बहरीन सॉन्ग 'फासला'।

    अक्षय खन्ना(Akshaye Khanna) के स्टेप्स से लेकर इस गाने की धुन पर लोग खूब नाचे। अब इस गाने का जल्द ही कव्वाली वर्जन आने जा रहा है, जिसका जिम्मा जाने-माने सिंगर सागर भाटिया ने संभाला है। जिसके बारे में उन्होंने खुद बताया और साथ ही धुरंधर की तारीफ भी की।

    धुरंधर की तारीफ में क्या बोले सागर भाटिया?

    सागर भाटिया का 'जब कोई बात बिगड़ जाए' गाना 9 साल पहले काफी वायरल हुआ था। इस गाने ने उन्हें बॉलीवुड और सोशल मीडिया पर काफी पहचान दी। हाल ही में दैनिक जागरण से एक्सक्लूसिव बातचीत में सागर ने न सिर्फ 'धुरंधर' की तारीफ की बल्कि नेहा कक्कड़ के ट्रेंडिंग गाने और साथ ही बदलते बॉलीवुड पर भी बात की।

    उन्होंने धुरंधर की तारीफ करते हुए कहा, "मैंने बहरीन के कलाकार का एक गाना है, जिस पर अक्षय खन्ना की एंट्री हुई थी, मुझे वह इतना ज्यादा पसंद आया कि जिस दिन मैंने वह गाना सुना, मैंने उसका कव्वाली वर्जन बनाकर डाल दिया"। मूवी का क्राफ्ट ऐसा था जो मुझे लगा कि मैंने काफी कुछ अलग देखा है। सही या गलत मुझे नहीं पता। ये म्यूजिक ऐसा था कि मैं जब भी कोई गाना करूं तो उसमें एड कर सकता हूं। 

    नेहा कक्कड़ के गाने को लेकर कही ये बात

    इसके अलावा सागर भाटिया ने नेहा कक्कड़ के बीते दिनों रिलीज हुआ गाना 'कैंडी शॉप' पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा, "हर तरीके की ऑडियंस है। करण औजला, दिलजीत दोसांझ, एपी ढिल्लो, हनी सिंह सबके शोज पर लोग आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको क्या मिल रहा है, उसमें खुश रहना चाहिए। अगर मैं ये सोचता कि लोग तो बस सुनते ही वह हैं तो बात ये है कि मेरे हिसाब से उनकी ऑडियंस अलग है, मेरी अलग है"।

    टोनी कक्कड़ के रिपोर्ट किए गए पोस्ट के बारे में बात करते हुए सागर ने कहा, "मैं बतौर म्यूजिशियन नहीं सोचता, मैं एक ऑडियंस की तरह सोचता हूं। अगर आप कम्पेयर करोगे तो एक होता है बिजनेस और एक होता है कोर संगीत। ये दोनों अलग है। कोर संगीत और कोर बिजनेस दोनों को बैलेंस करना पड़ता है। उनका वह ट्राय भी हो सकता है, उन्हें उस गाने के लिए ऑडियंस ट्रोल कर रही है। गाने को कलाकार नहीं ऑडियंस बड़ा करती है, अगर आपको पसंद नहीं आया तो बंद कर दो"।

    सागर ने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर की बात

    जाते-जाते सागर ने अपने आगामी प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बात की और बताया कि उनके लंबे इंतजार के बाद उन्हें अपनी ऑडियंस मिली है। मैं अपने पिटारे में जो भी करके रखा हुआ है, वह 2026 में मैं उनके हवाले कर दूंगा। अगले साल गानों की झड़ी लगेगी"।

