Dhurandhar का नए साल पर भौकाल, लद्दाख में टैक्स फ्री फिल्म

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' को लेकर काफी हल्ला है। फैंस इसे खूब पसंद कर रहे हैं और इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। मूवी में रणवीर सिंह ने हमजा का रोल निभाया है और पाकिस्तान जाकर भारत के लिए खूफिया जानकारी इक्ट्ठा करता है और ट्रिक से रहमान डकैत के गैंग में शामिल हो जाता है।

फिल्म को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है। फिल्म ने भारत के साथ ही दुनियाभर में भी खूब सफलता हासिल की है। मूवी ने वर्ल्डवाइड 1164 करोड़ रुपये और घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 784 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। वहीं अब इसे टैक्स फ्री करने की भी बात सामने आ रही है।