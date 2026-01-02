Dhurandhar का नए साल पर भौकाल, लद्दाख में टैक्स फ्री फिल्म
रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' दर्शकों द्वारा खूब पसंद की जा रही है, जिसने विश्वभर में 1164 करोड़ रुपये और घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 784 करोड़ रुपय ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' को लेकर काफी हल्ला है। फैंस इसे खूब पसंद कर रहे हैं और इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। मूवी में रणवीर सिंह ने हमजा का रोल निभाया है और पाकिस्तान जाकर भारत के लिए खूफिया जानकारी इक्ट्ठा करता है और ट्रिक से रहमान डकैत के गैंग में शामिल हो जाता है।
फिल्म को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है। फिल्म ने भारत के साथ ही दुनियाभर में भी खूब सफलता हासिल की है। मूवी ने वर्ल्डवाइड 1164 करोड़ रुपये और घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 784 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। वहीं अब इसे टैक्स फ्री करने की भी बात सामने आ रही है।
लद्दाख के गवर्नर ने की घोषणा
लद्दाख में कर-मुक्त घोषित कर दिया गया है। लद्दाख के उपराज्यपाल कार्यालय ने सोशल मीडिया पर एक आधिकारिक पोस्ट के माध्यम से इसकी घोषणा की। धुरंधर को अब केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में टैक्स-फ्री कर दिया गया है। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने इसकी घोषणा की है। लद्दाख की स्थानीय सरकार भी फिल्म की लोकप्रियता और सिनेमाई महत्व को मान्यता दे रही है।
क्यों की गई टैक्स फ्री?
पोस्ट में लिखा था,"उपराज्यपाल कविंदरगुप्ता ने बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर' को केंद्र शासित प्रदेश #लद्दाख में कर-मुक्त घोषित किया है। इस क्षेत्र में व्यापक रूप से फिल्माई गई यह फिल्म लद्दाख के मनमोहक दृश्यों को दर्शाती है, जो फिल्म निर्माताओं के लिए मजबूत समर्थन का संकेत है और केंद्र शासित प्रदेश को एक पसंदीदा शहर के रूप में उभरने के प्रयासों को बल देती है।" यह घोषणा न केवल फिल्म इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से की गई है, बल्कि इससे लद्दाख में पर्यटन और स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
Lt Governor Shri @KavinderGupta declares Bollywood film “Dhurandhar” tax-free in UT #Ladakh.— Office of the Lt. Governor, Ladakh (@lg_ladakh) January 2, 2026
Shot extensively in the region, the film spotlights Ladakh’s cinematic landscapes, signalling strong support for filmmakers and reinforcing the UT’s push to emerge as a preferred
बता दें कि फिल्म ‘धुरंधर’ की शूटिंग बड़े पैमाने पर लद्दाख में की गई है। फिल्म में क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता, ऊंचे पहाड़, खुले मैदान और अनोखे लैंडस्केप को प्रभावशाली तरीके से दर्शाया गया है। अब टैक्स-फ्री होने से ‘धुरंधर’ को बॉक्स ऑफिस पर फायदा होगा और दूसरे प्रोडक्शन हाउसेज भी लद्दाख को शूटिंग लोकेशन के तौर पर गंभीरता से देखेंगे।
