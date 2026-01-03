Viral Video: अस्पताल से निकलते हुए स्ट्रेस में दिखीं Shraddha Kapoor, पैपराजी को हाथों से किया ऐसा इशारा
श्रद्धा कपूर शुक्रवार को पिता शक्ति कपूर के साथ अस्पताल के बाहर स्पॉट की गई थीं, जिसका एक वीडियो धड़ल्ले से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडिय ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'स्त्री' श्रद्धा कपूर वैसे तो अक्सर कूल मूड में दिखाई देती हैं। पैपराजी के साथ भी उनका स्वीट जेस्चर फैंस को पसंद आता है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिससे फैंस चिंतित हो उठे।
हाल ही में श्रद्धा कपूर का एक वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो तरह है, जिसमें वह अस्पताल से बाहर निकलते हुए काफी स्ट्रेस में नजर आ रही हैं, जिसे देखकर उनके चाहने वाले भी चिंतित हो गए हैं। इस वीडियो में वह पैपराजी के छुप छुपाकर फोटो लेने पर भी काफी सीरियस हो गई।
73 साल के पिता के साथ अस्पताल पहुंचीं थी श्रद्धा कपूर
श्रद्धा कपूर के अस्पताल के बाहर के इस वीडियो को बॉलीवुड अड्डा नामक एक इंस्टाग्राम पेज ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। वीडियो में श्रद्धा अकेली नहीं हैं, बल्कि उनके 73 वर्षीय पिता और बॉलीवुड के फेमस विलेन शक्ति कपूर भी हैं। वह अस्पताल के बाहर खड़ी होकर पिता से बातचीत कर रही है। हालांकि, श्रद्धा और उनके पिता किस कारण अस्पताल पहुंचे इसका कारण सामने नहीं आया है।
शक्ति कपूर को उनकी गाड़ी में बिठाकर जैसे ही श्रद्धा अपनी कार में बैठने लगीं तो उन्होंने नोटिस किया कि पैपराजी छुपकर उनकी फोटोज ले रहा है। पैपराजी की ये हरकत श्रद्धा कपूर का मूड थोड़ा ऑफ हुआ और उन्होंने हाथों के इशारों से उन्हें वीडियो और फोटोज लेने के लिए मना किया।
शक्ति कपूर और श्रद्धा को अस्पताल के बाहर देख बढ़ी फैंस की चिंता
श्रद्धा कपूर और शक्ति कपूर को अस्पताल से बाहर निकलते हुए देखकर फैंस काफी चिंतित हो उठे हैं और तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं। हालांकि, फैंस को ये अंदाजा नहीं है कि किसकी तबीयत खराब है, लेकिन वह कमेंट करके 'गेट वेल सून' लिख रहे हैं।
आपको बता दें कि श्रद्धा कपूर जब अपनी आगामी फिल्म 'ईथा' की शूटिंग कर रही थीं, तो इस दौरान उन्हें चोट लग गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्ट्रेस को चोट नासिक के पास औंधेवाड़ी में लावणी नृत्य की शूटिंग के दौरान लगी थी और बाए पैर ने फ्रैक्चर हो गया था। श्रद्धा अपनी अगली फिल्म में दिग्गज लावणी कलाकार विथाबाई भाऊ मंग नारायणगांवकर का किरदार निभा रही हैं, जिसका निर्देशन लक्ष्मण उतेकर कर रहे हैं। इसके अलावा वह स्त्री 3 में भी नजर आएंगी।
