Viral Video: अस्पताल से निकलते हुए स्ट्रेस में दिखीं Shraddha Kapoor, पैपराजी को हाथों से किया ऐसा इशारा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'स्त्री' श्रद्धा कपूर वैसे तो अक्सर कूल मूड में दिखाई देती हैं। पैपराजी के साथ भी उनका स्वीट जेस्चर फैंस को पसंद आता है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिससे फैंस चिंतित हो उठे। हाल ही में श्रद्धा कपूर का एक वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो तरह है, जिसमें वह अस्पताल से बाहर निकलते हुए काफी स्ट्रेस में नजर आ रही हैं, जिसे देखकर उनके चाहने वाले भी चिंतित हो गए हैं। इस वीडियो में वह पैपराजी के छुप छुपाकर फोटो लेने पर भी काफी सीरियस हो गई।

73 साल के पिता के साथ अस्पताल पहुंचीं थी श्रद्धा कपूर श्रद्धा कपूर के अस्पताल के बाहर के इस वीडियो को बॉलीवुड अड्डा नामक एक इंस्टाग्राम पेज ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। वीडियो में श्रद्धा अकेली नहीं हैं, बल्कि उनके 73 वर्षीय पिता और बॉलीवुड के फेमस विलेन शक्ति कपूर भी हैं। वह अस्पताल के बाहर खड़ी होकर पिता से बातचीत कर रही है। हालांकि, श्रद्धा और उनके पिता किस कारण अस्पताल पहुंचे इसका कारण सामने नहीं आया है।

View this post on Instagram A post shared by Bollywood ADDA (@bollywood_adda_official) शक्ति कपूर और श्रद्धा को अस्पताल के बाहर देख बढ़ी फैंस की चिंता श्रद्धा कपूर और शक्ति कपूर को अस्पताल से बाहर निकलते हुए देखकर फैंस काफी चिंतित हो उठे हैं और तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं। हालांकि, फैंस को ये अंदाजा नहीं है कि किसकी तबीयत खराब है, लेकिन वह कमेंट करके 'गेट वेल सून' लिख रहे हैं।