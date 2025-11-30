Avengers का टूटा रिकॉर्ड! Shraddha Kapoor की नई फिल्म ने कमाई से उड़ाया गर्दा, एक दिन में कलेक्शन 930 करोड़

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कुछ फिल्मों का क्रेज इतना जबरदस्त होता है कि सिनेमाघरों में उन्हें देखने के लिए लाइन लग जाती है। हाल ही में एक नई फिल्म रिलीज हुई है जो यूं तो पूरी दुनिया में शानदार कमाई कर रही है लेकिन चीन में उसे लेकर सबसे ज्यादा बज बना हुआ है। आलम यह है कि इस फिल्म ने कमाई के मामले में एवेंजर्स एंडेगम (Avengers Endgame) का 6 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

साल 2019 से एवेंजर्स एंडगेम चीन में सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म रही है, लेकिन अब इसका रिकॉर्ड किसी और ने अपने नाम कर लिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म ने एक दिन के अंदर 930 करोड़ रुपये के करीब कमाई कर डाली है। इतना कोई फिल्म लाइफटाइम कलेक्शन करती है।

एवेंजर्स एंडगेम का पहले दिन का टूटा रिकॉर्ड अमेरिकन साई-फाई थ्रिलर एवेंजर्स एंडगेम ने चीन में सबसे बड़ी ओपनिंग की थी। डेडलाइन के मुताबिक, यह फिल्म 6 साल से सबसे बड़ी अमेरिकन ओपनर रही जिसने ओपनिंग डे पर 100 मिलियन डॉलर (करीब 893 करोड़) के आसपास कारोबार किया था। हालांकि, अब यह फिल्म एक नई मूवी के सामने पिछड़ गई है।

जूटोपिया 2 ने पहले दिन कितना कमाया? एवेंजर्स एंडगेम का रिकॉर्ड तोड़ने वाली फिल्म कोई और नहीं बल्कि 28 नवंबर 2025 को रिलीज हुआ जूटोपिया का सीक्वल जूटोपिया 2 (Zootopia 2) है। जेरेड बुश के डायरेक्शन में बनी यह एनिमेटेड बडी कॉप कॉमेडी फिल्म ने पहले दिन चीन में 104 मिलियन डॉलर (929.32 करोड़ के लगभग) कमाया था।