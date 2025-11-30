Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Avengers का टूटा रिकॉर्ड! Shraddha Kapoor की नई फिल्म ने कमाई से उड़ाया गर्दा, एक दिन में कलेक्शन 930 करोड़

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 06:36 PM (IST)

    हाल ही में रिलीज हुई एक फिल्म ने दुनियाभर में कमाई से बॉक्स ऑफिस हिला दिया है, खासकर चीन में। इस फिल्म ने चीन में इतनी तगड़ी कमाई की है कि इसके आगे एवेंजर्स एंडगेम (Avengers Endgame) भी पीछे हो गई है। फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन आपके होश उड़ा देगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    नई फिल्म ने कमाई से एवेंजर्स को किया पीछे। फोटो क्रेडिट- एक्स

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कुछ फिल्मों का क्रेज इतना जबरदस्त होता है कि सिनेमाघरों में उन्हें देखने के लिए लाइन लग जाती है। हाल ही में एक नई फिल्म रिलीज हुई है जो यूं तो पूरी दुनिया में शानदार कमाई कर रही है लेकिन चीन में उसे लेकर सबसे ज्यादा बज बना हुआ है। आलम यह है कि इस फिल्म ने कमाई के मामले में एवेंजर्स एंडेगम (Avengers Endgame) का 6 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    साल 2019 से एवेंजर्स एंडगेम चीन में सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म रही है, लेकिन अब इसका रिकॉर्ड किसी और ने अपने नाम कर लिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म ने एक दिन के अंदर 930 करोड़ रुपये के करीब कमाई कर डाली है। इतना कोई फिल्म लाइफटाइम कलेक्शन करती है।

    एवेंजर्स एंडगेम का पहले दिन का टूटा रिकॉर्ड

    अमेरिकन साई-फाई थ्रिलर एवेंजर्स एंडगेम ने चीन में सबसे बड़ी ओपनिंग की थी। डेडलाइन के मुताबिक, यह फिल्म 6 साल से सबसे बड़ी अमेरिकन ओपनर रही जिसने ओपनिंग डे पर 100 मिलियन डॉलर (करीब 893 करोड़) के आसपास कारोबार किया था। हालांकि, अब यह फिल्म एक नई मूवी के सामने पिछड़ गई है।

    Avengers

    जूटोपिया 2 ने पहले दिन कितना कमाया?

    एवेंजर्स एंडगेम का रिकॉर्ड तोड़ने वाली फिल्म कोई और नहीं बल्कि 28 नवंबर 2025 को रिलीज हुआ जूटोपिया का सीक्वल जूटोपिया 2 (Zootopia 2) है। जेरेड बुश के डायरेक्शन में बनी यह एनिमेटेड बडी कॉप कॉमेडी फिल्म ने पहले दिन चीन में 104 मिलियन डॉलर (929.32 करोड़ के लगभग) कमाया था।

    यह भी पढ़ें- Gustaakh Ishq Box Office : पॉजिटिव रिव्यू के बावजूद फेल हुई विजय-फातिमा की केमिस्ट्री, हाथ लगे बस इतने करोड़

    रविवार को जूटोपिया 2 रचेगी इतिहास?

    ऐसा माना जा रहा है कि जूटोपिया 2 रविवार को और जबरदस्त कलेक्शन कर सकती है। डेडलाइन की मानें तो इस फिल्म का रविवार को कलेक्शन 525 मिलियन डॉलर (4,691.27 करोड़ रुपये के लगभग) तक पहुंच सकता है। हालांकि, दैनिक जागरण इसका दावा नहीं करता है।

    Zootopia 2

    श्रद्धा कपूर ने भी फिल्म में किया काम

    बता दें कि रिलीज के बाद से ही जूटोपिया 2 को काफी तारीफें मिल रही हैं। इसे IMDb ने 7.8 रेटिंग दी है। दिलचस्प बात यह है कि श्रद्धा कपूर ने फिल्म में जूडी हॉप्स का हिंदी में वॉइस ओवर किया है। 

    यह भी पढ़ें- Tere Ishk Mein Collection Day 3: वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पर धनुष की फिल्म का कब्जा, जमकर बरसे करारे नोट