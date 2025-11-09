पूरा हुआ Shraddha Kapoor के बचपन का सपना, इस तरह से हॉलीवुड में किया डेब्यू?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा की सुपरस्टार स्त्री यानी एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) हर किसी की फेवरेट मानी जाती हैं। इन दिनों श्रद्धा का नाम उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा में बना हुआ है। अब खबर आ रही है कि इनमें एक हॉलीवुड फिल्म का नाम भी शामिल है, जिसमें एक अलग तरीके से अभिनेत्री अपना योगदान देंगे।

ऐसे में आइए जानते हैं कि वह कौन सी अंंग्रेजी सिनेमा की फिल्म होगी, जिसमें श्रद्धा कपूर अपना हुनर दिखाती हुईं नजर आएंगी। साथ ही उनकी ये अपकमिंग मूवी कब रिलीज की जाएगी। हॉलीवुड से जुड़ा श्रद्धा कपूर का नाम अगर बचपन में देखा कोई सपना पूरा होता है, तो उस उपलब्धि की एक अलग ही खुशी होती हैं। कुछ ऐसी ही खुशी दिखी अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के चेहरे पर जब वह शनिवार को मुंबई में अपनी एक खास घोषणा में पहुंची। यह घोषणा इस बारे में थी कि उन्होंने 28 नवंबर को प्रदर्शित होने जा रही हॉलीवुड एनिमेशन फिल्म जूटोपिया 2 (Zootopia 2) के हिंदी संस्करण में जूडी होप्स के पात्र को अपनी आवाज दी है।

फोटो क्रेडिट- इंस्टेंट बॉलीवुड आगे हिंदी डबिंग को लेकर श्रद्धा ने कहा कि अपनी आवाज को माड्यूलेट (बदलने) करने में बहुत मजा आया। जब आप यह फिल्म और इसमें मेरा पात्र देखेंगे तो वह गुस्से में, मजाक मस्ती में कुछ अलग ही शैली में बोलती है। अलग-अलग तरीकों से वो अपनी आवाज को माड्यूलेट (बदलती) करती है। उसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा है, इसलिए यह सब काम मैंने बहुत ही अच्छे मूड में किया। जब भी मैं डबिंग के लिए जाती थी, तो खुश होती थी।