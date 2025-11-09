Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पूरा हुआ Shraddha Kapoor के बचपन का सपना, इस तरह से हॉलीवुड में किया डेब्यू?

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 11:42 AM (IST)

    बी टाउन की मशहूर एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) को भला कौन नहीं जानता। खबर है कि श्रद्धा का नाम हॉलीवुड सिनेमा से जुड़ गया है और इस तरह से उनके बचपन का सपना भी पूरा हो गया है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या-

    prefferd source google
    Hero Image

    श्रद्धा कपूर को लेकर आई बड़ी खबर (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा की सुपरस्टार स्त्री यानी एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) हर किसी की फेवरेट मानी जाती हैं। इन दिनों श्रद्धा का नाम उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा में बना हुआ है। अब खबर आ रही है कि इनमें एक हॉलीवुड फिल्म का नाम भी शामिल है, जिसमें एक अलग तरीके से अभिनेत्री अपना योगदान देंगे। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऐसे में आइए जानते हैं कि वह कौन सी अंंग्रेजी सिनेमा की फिल्म होगी, जिसमें श्रद्धा कपूर अपना हुनर दिखाती हुईं नजर आएंगी। साथ ही उनकी ये अपकमिंग मूवी कब रिलीज की जाएगी। 

    हॉलीवुड से जुड़ा श्रद्धा कपूर का नाम

    अगर बचपन में देखा कोई सपना पूरा होता है, तो उस उपलब्धि की एक अलग ही खुशी होती हैं। कुछ ऐसी ही खुशी दिखी अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के चेहरे पर जब वह शनिवार को मुंबई में अपनी एक खास घोषणा में पहुंची। यह घोषणा इस बारे में थी कि उन्होंने 28 नवंबर को प्रदर्शित होने जा रही हॉलीवुड एनिमेशन फिल्म जूटोपिया 2 (Zootopia 2) के हिंदी संस्करण में जूडी होप्स के पात्र को अपनी आवाज दी है।

    shraddhakapoor

    यह भी पढ़ें- Actress Horror Movie: पर्दे पर भूतनी बनकर इन अभिनेत्रियों ने फैलाई दहशत, दिल दहलाने वाले सीन्स से कंपा दी रूह

    इससे श्रद्धा का एक बचपन का सपना पूरा हो गया। इस दौरान उन्होंने कहा, ‘अगर मैं सच बताऊं तो इसके लिए मैंने अपने बचपन से प्रेरणा ली है। मैं बचपन से ही किसी एनिमेशन फिल्म में अपनी आवाज देना चाहती थी। फिर जब यह प्रोजेक्ट मेरे पास आया, तो लगा कि अब तो मजा आने वाला है। इस फिल्म का हिस्सा बनने से मेरे बचपन का एक सपना पूरा हो गया।’

    shraddhakapoor1

    फोटो क्रेडिट- इंस्टेंट बॉलीवुड

    आगे हिंदी डबिंग को लेकर श्रद्धा ने कहा कि अपनी आवाज को माड्यूलेट (बदलने) करने में बहुत मजा आया। जब आप यह फिल्म और इसमें मेरा पात्र देखेंगे तो वह गुस्से में, मजाक मस्ती में कुछ अलग ही शैली में बोलती है। अलग-अलग तरीकों से वो अपनी आवाज को माड्यूलेट (बदलती) करती है। उसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा है, इसलिए यह सब काम मैंने बहुत ही अच्छे मूड में किया। जब भी मैं डबिंग के लिए जाती थी, तो खुश होती थी।

    ये सितारे भी दे चुके हैं अपनी आवाज

    हॉलीवुड फिल्मों को हिंदी में डब करने का सिलसिला काफी पुराना है और इस आधार पर श्रद्धा कपूर से पहले कई हिंदी फिल्म सितारे अपनी आवाज अंग्रेजी फिल्मों को दे चुके हैं। जिनमें शाह रुख खान, सलमान खान, टाइगर श्रॉफ, प्रियंका चोपड़ा और वरुण धवन, संजय मिश्रा, श्रेयस तलपडे जैसे कई बॉलीवुड कलाकारों के नाम शामिल हैं। 

    यह भी पढ़ें- छावा डायरेक्टर संग Shraddha Kapoor ने मिलाया हाथ, इस बायोपिक में नजर आएंगी शक्ति कपूर की बेटी?