छावा डायरेक्टर संग Shraddha Kapoor ने मिलाया हाथ, इस बायोपिक में नजर आएंगी शक्ति कपूर की बेटी?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बीते साल फिल्म स्त्री 2 के जरिए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने वालीं अभिनेत्री श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) की अपकमिंग फिल्म को लेकर इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि श्रद्धा ने इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म छावा के डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर संग अपनी आने वाली फिल्म के लिए हाथ मिलाया है। ये एक बायोपिक होने वाली है, जिसमें श्रद्धा एक महान शख्सियत का किरदार निभाती हुई नजर आएंगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऐसे में आइए जानते हैं कि श्रद्धा कपूर की ये फिल्म किसके बारे में है और वह किस तरह का कैरेक्टर पर्दे पर प्ले करती दिखेंगी। इस बायोपिक में दिखेंगी श्रद्धा दरअसल डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर और श्रद्धा कपूर की अपकमिंग फिल्म का नाम ईथा बताया जा रहा है। जिसकी शूटिंग भी शुरू हो गई है। ईथा महाराष्ट्र की मशहूर लावणी डांसर रहीं विठाबाई नारायणगांवकर की बायोपिक है और इस फिल्म में श्रद्धा उनका ही किरदार निभाती दिखेंगी।

मालूम हो कि ये पहला मौका होगा, जब बतौर अभिनेत्री श्रद्धा कपूर इस तरह की किसी बायोपिक में अहम भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। इस खबर के सामने आने के बाद श्रद्धा के फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर पहुंच गई है।