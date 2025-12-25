आलिया भट्ट से ज्यादा फीस लेती हैं Shraddha Kapoor, पापा शक्ति कपूर का खुलासा... दिया करारा जवाब!
Alia Bhatt X Shraddha Kapoor: हाल ही में शक्ति कपूर ने खुलासा किया है कि उनकी बेटी श्रद्धा कपूर आलिया भट्ट से ज्यादा फीस लेती हैं। इसके अलावा उन्होंने ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड में अक्सर एक्ट्रेसेस की तुलना की खबरें आती रहती हैं। अक्सर कहा जाता है कि इस दो एक्ट्रेसेस के बीच नंबर वन बनने की रेस लगी रहती है। श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatta) ये वो दो हीरोइनें हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में कदम लगभग एक साथ ही रखा था लेकिन ये डिबेट अक्सर होती है कि आलिया को ज्यादा मौके दिए गए और श्रद्धा को कहीं ना कहीं साइडलाइन करने की कोशिश की गई। अब लीजिए इस पर श्रद्धा कपूर के पापा शक्ति कपूर ने शॉकिंग खुलासा किया है।
आलिया से ज्यादा फीस लेती हैं श्रद्धा कपूर
दरअसल हाल ही में एक इंटरव्यू में श्रद्धा कपूर के पापा ने खुलकर इस सब पर बात की है। इस बातचीत में उन्होंने बताया है कि, आलिया भट्ट भले ही ज्यादा फिल्में कर रही हों, या उन्हें ज्यादा मौके मिल रहे हों, लेकिन श्रद्धा कपूर फिर भी आलिया भट्ट से ज्यादा फीस लेती हैं। उन्होंने इसमें अनन्या पांडे का भी जिक्र किया है।
शक्ति कपूर (Shakti Kapoor) ने हाल ही में पॉडकास्ट द पावरफुल ह्यूमन्स में बात करते हुए श्रद्धा को आलिया-अनन्या पांडे से कंपेयर करने पर सवाल किया गया और पूछा गया कि श्रद्धा वाकई में कम फिल्में करती हैं या उन्हें ऑफर्स कम मिलते हैं तो इस पर उन्होंने कहा कि,
मैं सच कहूं तो वो फिल्में ही कम करती है। जो सबसे अच्छी होती हैं, वही फिल्म वो करती है, पर पैसा ज्यादा लेती है। इन सबसे ज्यादा पैसा लेती है। वह साल में सिर्फ एक या दो ही फिल्में करती है।
क्या श्रद्धा को सच में मिल रहीं कम फिल्में?
शक्ति कपूर ने यहां इशारों ही इशारों में बहुत कुछ कह दिया। उनके मुताबिक, भले ही श्रद्धा कम फिल्में करती हों, लेकिन आलिया से ज्यादा फीस लेती हैं। वहीं शक्ति से पूछा गया कि ऐसी खबरें आती हैं कि, श्रद्धा को उतना काम नहीं मिल रहा है तो इस पर वो हंसते हुए कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि,
'क्या सच में उसे काम नहीं मिल रहा है? आपको एक बात बताऊं श्रद्धा बहुत जिद्दी है और वो ही करती है जो उसका दिल कहता है। वो कुछ नियमों को तय करती है और उन्हें ही फॉलो करती है। हमारा एक अच्छा बॉन्ड है, हम कभी लड़ते हैं तो कभी हम हॉलीडे प्लान करते हैं, कभी हम फिल्म को लेकर बातचीत करते हैं। मुझे उस पर गर्व है, वो सच में एक बेहतरीन कलाकार है।'
आपको बता दें कि श्रद्धा कपूर आखिरी बार स्त्री 2 (Stree 2) में नजर आईं थीं और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की थी। श्रद्धा का करियर इस वक्त सातवें आसमान पर है और खबरें आ रही हैं कि जल्द ही वो एक नए और धमाकेदार प्रोजेक्ट में दिखने वाली हैं। हालांकि आलिया से उनकी तुलना अक्सर होती रहती है तो वहीं कहा जाता है कि करण जौहर गैंग से भी श्रद्धा दूर ही रहती हैं।
