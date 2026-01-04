लड़की का दुपट्टा खींच रहे थे Shakti Kapoor, देखते ही माता-पिता ने उठा लिया था ये कदम; कहा- 'तुम गुंडे...'

Language
    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 05:17 PM (IST)

    शक्ति कपूर की हरकत देख माता-पिता हो गए थे नाराज। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शक्ति कपूर (Shakti Kapoor) फिल्मों में अपनी खलनायिकी के लिए जाने जाते हैं। कॉमिक रोल्स के अलावा उन्होंने विलेन की भूमिका में ऐसी जान फूंकी कि वह सिनेमा के बेहतरीन खलनायकों की लिस्ट में शुमार हो गए हैं। हालांकि, फिल्मी खलनायकों की ऑन-स्क्रीन प्रेजेंस तो दमदार होती है, लेकिन रियल लाइफ में उन्हें दर्शकों की नफरत भी झेलनी पड़ती है।

    शक्ति कपूर के साथ भी ऐसा ही हुआ था। एक बार एक्टर का एक सीन देखकर उनके माता-पिता थिएटर छोड़कर भाग गए थे। उन्होंने एक हालिया इंटरव्यू में खुलासा किया है कि एक बार उन्होंने अपने माता-पिता को उनकी एक फिल्म देखन के लिए मनाया और वे सिनेमाघर उनकी मूवी देखने के लिए पहुंचे। मगर जैसे ही शक्ति का एक सीन आया, अभिनेता के माता-पिता वहां से रफूचक्कर हो गए।

    लड़की का दुपट्टा खींच रहे थे शक्ति कपूर

    एल्फानियोन स्टूडियोज के साथ बातचीत में शक्ति कपूर ने माता-पिता से जुड़ा किस्सा याद किया और कहा, "जब मेरी दो बड़ी फिल्में रिलीज होने के बाद एक और बड़ी फिल्म 'इंसानियत के दुश्मन' जस्ट रिलीज हुई थी तो मैंने अपने माता-पिता से फिल्म देखने जाने को कहा। मेरे माता-पिता दोनों फिल्म देखने गए। लेकिन जब फिल्म शुरू हुई तो मेरे पहले सीन में मुझे एक लड़की का दुपट्टा खींचते हुए दिखाया गया था।"

    शक्ति कपूर के सीन पर भड़के थे पिता

    शक्ति कपूर ने आगे कहा, "मेरे पापा ने तुरंत मेरी मां से उठकर थिएटर से बाहर जाने को कहा। उन्होंने कहा, 'यह पहले बाहर ऐसा करता था और अब यह बड़े पर्दे पर भी ऐसा कर रहा है। देखो यह क्या कर रहा है। मैं यह फिल्म नहीं देखना चाहता।' उन्होंने मुझे फोन किया और डांटा। तुम किस तरह के रोल कर रहे हो? और देखो तुम किसके साथ ऐसे काम कर रहे हो?" 

    माता-पिता को शक्ति ने दिया था ये जवाब

    शक्ति कपूर ने बताया कि उन्होंने अपने माता-पिता से फिर क्या कहा था। उन्होंने कहा, "उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे एक अच्छे इंसान के रोल करने चाहिए और हेमा मालिनी और जीनत अमान जैसी एक्ट्रेस के साथ काम करना चाहिए। तुम गुंडे के रोल क्यों कर रहे हो? मैंने उनसे कहा कि आपने ही मुझे जन्म दिया है और आपने ही मुझे यह चेहरा दिया है। इस चेहरे को देखकर कोई भी मुझे अच्छे इंसान या हीरो का रोल नहीं दे रहा है।"

