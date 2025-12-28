सिर्फ 15 मिनट में थिएटर्स से हट गई थी ये बॉलीवुड फिल्म, 43 साल पहले बॉक्स ऑफिस पर निकली सबसे बड़ी डिजास्टर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा में कई अभिनेताओं ने अपने करियर की शुरुआत खलनायक बनकर की, लेकिन बाद में वे बतौर हीरो ज्यादा चमके। मगर हर अभिनेता की किस्मत एक जैसी नहीं होती। 80 के दशक में एक अभिनेता आए और पहली फिल्म में खलनायक बन गए। बाद में जब उन्होंने बतौर हीरो अपना करियर बनाने का सोचा तो पहली फिल्म ही आखिरी बन गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, इस अभिनेता की बतौर हीरो वाली पहली फिल्म बॉलीवुड की सबसे बड़ी डिजास्टर बन गई। इस फिल्म को मात्र 15 मिनट के अंदर ही थिएटर्स से हटा दिया गया। जो अभिनेता, खलनायिकी के लिए जाना जाता था और कई फिल्मों को ठुकराया, उसका हीरो बनने का ख्वाब टूट गया। आलम यह था कि उसे फिर से खलनायिकी के रोल के लिए मेकर्स के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा।

80s की सबसे बड़ी फ्लॉप रही थी मूवी बॉलीवुड की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म रही 1982 में आई जख्मी इंसान (Zakhmee Insaan)। दीपक बलराज विज के निर्देशन में बनी फिल्म में हीरो का रोल शक्ति कपूर (Shakti Kapoor) ने निभाया था। यह उनकी पहली बतौर हीरो फिल्म थी जो फ्लॉप के साथ आखिरी बन गई।