Shakti Kapoor का हुलिया देख इंस्प्रेस हो गया था डायरेक्टर, Rajesh Khanna की फिल्म में बने थे विलेन

Shakti Kapoor हिंदी सिनेमा के वेटरन एक्टर हैं जिन्होंने अपने करियर में 700 से अधिक मूवीज में काम किया है। लेकिन क्या आपको पता है कि सुपरस्टार राजेश खन्ना (Rajesh Khanna) की एक फिल्म में विलेन बनने के लिए शक्ति ने निर्देशक को इंप्रेस करने के लिए अपना हुलिया बदल लिया था।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Shakti Kapoor को सिनेमा जगत का दिग्गज अभिनेता माना जाता है। अपने एक्टिंग करियर में हिंदी सहित कई अन्य भाषाओं क करीब 700 फिल्मों में अपने अभिनय की धाक जमाने वाले शक्ति को राजेश खन्ना (Rajesh Khanna) की एक फिल्म में काम करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस मूवी में विलेन का रोल अपने हाथ में लेने के लिए शक्ति कपूर ने अपना हुलिया पूरी तरह से बदल लिया था ताकि फिल्म का डायरेक्टर उनसे इंप्रेस हो जाए। आइए जानते हैं कि इस लेख में राजेश खन्ना को शक्ति कपूर की कौन सी मूवी के बारे में जिक्र हो रहा है।

शक्ति कपूर ने बदला था हुलिया कहा जाता है कि फिल्मों में काम करने लिए हर किसी को काफी संघर्ष करना पड़ता है। कई कलाकारों ने अपनी स्ट्रगल स्टोरीज में इस बात की जानकारी दी है कि एक रोल के लिए उन्हें क्या-क्या पापड़ पेलने पड़े थे। ऐसा ही एक किस्सा शक्ति कपूर के साथ जुड़ा हुआ है, जब उन्होंने राजेश खन्ना की फिल्म धनवान (Dhanwan) में खलनायक बनने के लिए अपने लुक के साथ खिलवाड़ कर लिया था।

फोटो क्रेडिट- फेसबुक लेकिन सुरेंद्र ने उनसे ये कहकर मना कर दिया कि तुम्हारी शक्ल अभी विलेन रोल के लिए फिट नहीं बैठती है। ये बात सुनकर शक्ति कपूर अपना दिमाग लगाया और शक्ल पर काला रंग पोतकर वह दोबारा से सुरेंद्र के दफ्तर पहुंचे। ये देखकर फिल्म के निर्देशक इंस्प्रेस हुए और उन्होंने शक्ति कपूर को धनवान सौंप दी। हालांकि, कमर्शियल तौर पर 1981 में रिलीज हुई धनवान एक एवरेज फिल्म रही।