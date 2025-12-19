'स्क्रिप्ट चुनने में हुई गलती...' जब Akshaye Khanna ने फिल्मों में अपनी असफलता को किया था स्वीकार, पिता बने सहारा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) का पर्दे पर एक अलग ही जादू है। धुरंधर (Dhurandhar) के बाद तो एक्टर की पॉपुलैरिटी है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। Fa9la गाने में पॉपुलर मूव्स के बाद तो एक्टर छा ही गए। एक तरफ जहां धुरंधर सिनेमाघरों में दहाड़ रही है, वही इस शोर-शराबे के बीच कई फैंस पुरानी यादों में चले गए हैं और उनके शुरुआती काम की गंभीरता और इंटरव्यूज को देख रहे हैं।

अक्षय खन्ना को नहीं मिल रही थी फिल्में ऐसा ही एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें अक्षय खन्ना अपने पिता,विनोद खन्ना को पहली बार अभिनय के बारे में कैसे बताया था इस बारे में बात कर रहे हैं। यह रास्ता उन्हें बॉर्डर तक कैसे लाया इसमें वो झलक मिल रही है। अक्षय खन्ना जिन्हें इस समय अपने रहमत डकैत के किरदार के लिए खूब वाहवाही मिल रही है। एक समय में फिल्म पाने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे थे।

छोटी सी उम्र में ही कर लिया था फैसला धुरंधर एक्टर ने कहा कि उन्होंने एक्टर बनने का सपना उन्होंने परिवार के प्रोत्साहन के बिना बहुत कम उम्र में देख लिया था। उन्होंने कहा,"मुझे किसी से कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। वो चाहते थे कि मैं आगे जाके और भी पढ़ूं। लेकिन, मेरे ख्याल से मैं जब 15-16 साल का था तब से मैं फैसला कर चुका था... अगर मुझे कुछ करना है जिंदगी में, तो मैं यहीं कर सकता हूं। तो मैं यहीं करूंगा। और यहीं से मुझे खुशी मिलेगी और संतुष्टि मिलेगी।”