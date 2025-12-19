Language
    'स्क्रिप्ट चुनने में हुई गलती...' जब Akshaye Khanna ने फिल्मों में अपनी असफलता को किया था स्वीकार, पिता बने सहारा

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 05:42 PM (IST)

    अक्षय खन्ना अपनी फिल्म 'धुरंधर' और गाने 'Fa9la' से काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। हालांकि, एक समय ऐसा भी था जब उन्हें फिल्में नहीं मिल रही थी ...और पढ़ें

    पिता विनोद खन्ना के साथ अक्षय खन्ना (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) का पर्दे पर एक अलग ही जादू है। धुरंधर (Dhurandhar) के बाद तो एक्टर की पॉपुलैरिटी है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। Fa9la गाने में पॉपुलर मूव्स के बाद तो एक्टर छा ही गए। एक तरफ जहां धुरंधर सिनेमाघरों में दहाड़ रही है, वही इस शोर-शराबे के बीच कई फैंस पुरानी यादों में चले गए हैं और उनके शुरुआती काम की गंभीरता और इंटरव्यूज को देख रहे हैं।

    अक्षय खन्ना को नहीं मिल रही थी फिल्में

    ऐसा ही एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें अक्षय खन्ना अपने पिता,विनोद खन्ना को पहली बार अभिनय के बारे में कैसे बताया था इस बारे में बात कर रहे हैं। यह रास्ता उन्हें बॉर्डर तक कैसे लाया इसमें वो झलक मिल रही है। अक्षय खन्ना जिन्हें इस समय अपने रहमत डकैत के किरदार के लिए खूब वाहवाही मिल रही है। एक समय में फिल्म पाने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे थे।

    उन्होंने कहा कि शुरुआत में उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा और गलत फिल्में चुनने का नतीजा भी भुगतना पड़ा। एक्टर ने कहा,"सफलता शुरू में बहुत कम मिली मुझे। गलत फिल्में मैंने की, गलत स्क्रिप्ट्स मैंने चुनी। तो, गड़बड़ हुआ था। पर मैं कभी किसी की नकल करने की कोशिश नहीं करता।"

    छोटी सी उम्र में ही कर लिया था फैसला

    धुरंधर एक्टर ने कहा कि उन्होंने एक्टर बनने का सपना उन्होंने परिवार के प्रोत्साहन के बिना बहुत कम उम्र में देख लिया था। उन्होंने कहा,"मुझे किसी से कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। वो चाहते थे कि मैं आगे जाके और भी पढ़ूं। लेकिन, मेरे ख्याल से मैं जब 15-16 साल का था तब से मैं फैसला कर चुका था... अगर मुझे कुछ करना है जिंदगी में, तो मैं यहीं कर सकता हूं। तो मैं यहीं करूंगा। और यहीं से मुझे खुशी मिलेगी और संतुष्टि मिलेगी।”

    अक्षय ने बताया कि एक बार जेपी दत्ता उनके घर खाने के लिए आए थे। उस समय वो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे थे। तभी जेपी ने उनको बॉर्डर 2 का ऑफर दिया था और अक्षय खन्ना ने इसे स्वीकार कर लिया था। तब विनोद खन्ना ने बेटे का मन जानने की कोशिश की कि क्या वो वाकई फिल्मों में काम करना चाहते हैं?

    जेपी दत्ता ने दी थी फिल्म

    इस पर एख्टर ने कहा,'हां, देखते हैं।' एक छोटा सा रोल है, मल्टी-स्टार कास्ट वाली फिल्म है, जे.पी. साहब ने पूछा तो मैंने बोला चलो मैं कोशिश करता हूं।' तब विनोद खन्ना ने कहा कि चल मैं तेरे लिए एक फिल्म बनाता हूं। इसके बाद साल 1997 में अक्षय खन्ना ने हिमालय पुत्र से डेब्यू किया जिसे विनोद खन्ना ने प्रोड्यूस किया था। इसके बाद बॉर्डर आई। इस मूवी के लिए एक्टर को उस साल मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यूकमर का अवॉर्ड मिला था।

