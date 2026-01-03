कार को टक्कर मारी... बन गए विलेन, Shakti Kapoor को इस तरह मिला था करियर चमकाने वाला रोल

Language
    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 08:30 PM (IST)

    एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। बॉलीवुड में कई ऐसे एक्टर्स हैं जो अब भले ही अपना नाम स्थापित कर चुके हों लेकिन जब इंडस्ट्री में वो आए थे तब उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। ऐसा ही कुछ हुआ था शक्ति कपूर के साथ। एक समय था जब शक्ति कपूर एक्टर विनोद खन्ना के घर पर किराए पे रहते थे। उनके शुरुआती दिन बहुत संघर्ष में बीते।

    विनोद खन्ना ने की थी मदद

    हाल ही में AlphaNeon Studioz के साथ एक बातचीत में, शक्ति कपूर ने उस दौर को याद करते हुए बताया कि उस समय जीवन कितना अनिश्चित था। काम नहीं मिल रहा था और पैसों की तंगी थी। कुर्बानी वो फिल्म थी जिसने उन्हें नया मुकाम दिया। शक्ति कपूर ने बताया कि ये एक मौका था जो उनके लिए महत्वपूर्ण बन गया। शक्ति कपूर तब विनोद खन्ना के घर पर पेइंग गेस्ट के तौर पर रहते थे। इस बारे में बात करते हुए एक्टर ने लिखा- “मेरे पास किराया देने के लिए भी पैसे नहीं थे,” उन्होंने बताया कि हालात कितने खराब हो गए थे। विनोद खन्ना ने आखिरकार स्थिति को समझा और चुपचाप मदद की पेशकश की। शक्ति कपूर ने याद करते हुए कहा, “जब विनोद खन्ना को पता चला कि मैं कितनी मुश्किल में हूं, तो उन्होंने हमें जुहू में एक खाली घर दिया ताकि मैं वहां रह सकूं।”

    कार का हो गया था एक्सीडेंट

    इसके बाद उन्होंने एक विज्ञापन शूट किया जहां से उन्हें कुछ पैसे मिले और 11 हजार रुपये में उन्होंने एक सेकेंड हैंड फिएट कार ली। लेकिन अभी असली ट्विस्ट आना बाकी था। उस कार से शक्ति कपूर घूमने जा रहे थे जब लिंकिंग रोड पर गाड़ी चलाते समय, उनकी फिएट को पीछे से एक मर्सिडीज ने टक्कर मार दी। उन्होंने बताया, “मैं लिंकिंग रोड पर गाड़ी चला रहा था तभी पीछे से एक मर्सिडीज आई और मेरी कार को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद वह गाड़ी अचानक ब्रेक मारकर मेरे ठीक आगे रुकी। मैं आगबबूला हो गया क्योंकि मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं थे, इस कार को ठीक कराना तो दूर की बात थी। मैं गुस्से में बाहर निकला और उस ड्राइवर पर जोर-जोर से चिल्लाने लगा।"

    फिरोज खान की वजह से मिला रोल?

    शक्ति ने बताया कि बाहर निकले तो उनके सामने 6.2 फुट लंभा शख्स खड़ा था जो कोई और नहीं बल्कि फिरोज खान थे। उन्हें देखते ही शक्ति कपूर का सारा गुस्सा गायब हो गया। शक्ति कपूर बोले, ‘मैं कहने लगा- सर, सर, प्लीज! मेरा नाम शक्ति कपूर है। मैं फिल्म इंस्टीट्यूट से हूं। आपने सबको मौका दिया है, यहां तक कि डैनी को भी मौका दिया, प्लीज मुझे भी एक मौका दे दीजिए। उन्होंने कहा कि अबे, देख तूने मेरी कार का क्या हाल कर दिया है।’

    इसके कुछ समय बाद ही शक्ति कपूर को फिल्म 'कुर्बानी' में खलनायक की भूमिका ऑफर की गई। 1980 में रिलीज हुई इस फिल्म में विनोद खन्ना, जीनत अमान, अमजद खान, अमरीश पुरी और अरुणा ईरानी ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं।

