    तीन हीरो का रोल खा गए थे अकेले Feroz Khan, आखिरी ब्लॉकबस्टर में सब पर पड़े थे भारी

    Updated: Mon, 22 Dec 2025 01:54 PM (IST)
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 01:54 PM (IST)

    वेटरन एक्टर फिरोज खान का कद हिंदी सिनेमा में काफी बड़ा रहा। अपनी आखिरी ब्लॉकबस्टर फिल्म में उन्होंने तीन लीड रोल को अपने दमदार अभिनय से साइड लाइन कर द ...और पढ़ें

    फिरोज खान की आखिरी ब्लॉकबस्टर कौन सी (फोटो क्रेडिट- फेसबुक)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 80 के दशक में अगर किसी फिल्म अभिनेता और फिल्ममेकर का दबदबा हिंदी सिनेमा में कायम था, तो उसमें फिरोज खान (Feroz Khan) का नाम शामिल था। फिरोज ने अपने डायरेक्शन और कमाल की एक्टिंग स्कील के दम पर कई मूवीज को सफल कराया था।

    ऐसा ही जादू उनकी आखिरी ब्लॉकबस्टर में देखने को मिला था, जब अपने दमदार अभिनय के दम पर फिरोज खान मूवी का बाकी तीन एक्टर के रोल को खा गए। ऐसे में आइए जानते हैं कि फिरोज खान की वह आखिरी फिल्म कौन सी थी और उसमें कौन से तीन कलाकार शामिल थे। 

    फिरोज के दम पर ब्लॉकबस्टर बनी ये फिल्म

    सीन अगर कागजों पर थोड़ा कमजोर भी दिख रहा हो, तो अच्छा कलाकार उसे अपनी कला और समझ से निखार सकता है। करीब 18 साल पहले रिलीज हुई फिल्म वेलकम (Welcome) के सेट पर दिवंगत अभिनेता और फिल्मकार फिरोज खान ने कुछ ऐसा ही किया था। जिसकी कहानी अभिनेता अनिल कपूर ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर शेयर की।

    दरअसल, साल 2007 में प्रदर्शित फिल्म वेलकम ने हाल ही में 18 साल पूरे कर लिए। इस मौके पर अनिल ने फिरोज खान के साथ कुछ नई और पुरानी तस्वीरें साझा की। उन्होंने लिखा-

    "वेलकम के 18 साल। यह फिरोज साहब के लिए समर्पित है। बिना आरडीएक्स (फिरोज खान अभिनीत पात्र) के वेलकम, वेलकम नहीं बन सकती थी, ठीक उसी तरह जैसे मोगैंबो के बिना मिस्टर इंडिया पूरी नहीं थी । दोनों को ही हटाया नहीं जा सकता है। मुझे इस फिल्म (वेलकम ) की स्क्रिप्ट सुनना और फिर आश्चर्य में पड़ना कि ये कैसे होगा याद है।

    मुझे लगा कि पिक्चर यहां रुक जाती है, बैठ जाती है। तब अनीस भाई (निर्देशक अनीस बज्मी) ने कहा कि चिंता मत करो... फिरोज साहब पिक्चर उठा लेंगे और उन्होंने कर दिखाया। आरडीएक्स ने फिल्म उठा दिया था। वह फिल्म, वह पात्र और वह पागलपन करिश्माई था।"

    इन कलाकारों पर भारी पड़े थे फिरोज

    सिर्फ अनिल कपूर ही नहीं बल्कि अपनी शानदार एक्टिंग की बदौलत फिरोज खान वेलकम के अन्य कलाकार अक्षय कुमार, परेश रावल और नाना पाटेकर पर भारी पड़े थे। वेलकम को हिंदी सिनेमा की कल्ट क्लासिक कॉमेडी मूवी माना जाता है। खासतौर पर फिरोज खान द्वारा निभाया आरडीएक्स का किरदार आज भी अमर है। 

