तीन हीरो का रोल खा गए थे अकेले Feroz Khan, आखिरी ब्लॉकबस्टर में सब पर पड़े थे भारी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 80 के दशक में अगर किसी फिल्म अभिनेता और फिल्ममेकर का दबदबा हिंदी सिनेमा में कायम था, तो उसमें फिरोज खान (Feroz Khan) का नाम शामिल था। फिरोज ने अपने डायरेक्शन और कमाल की एक्टिंग स्कील के दम पर कई मूवीज को सफल कराया था।

ऐसा ही जादू उनकी आखिरी ब्लॉकबस्टर में देखने को मिला था, जब अपने दमदार अभिनय के दम पर फिरोज खान मूवी का बाकी तीन एक्टर के रोल को खा गए। ऐसे में आइए जानते हैं कि फिरोज खान की वह आखिरी फिल्म कौन सी थी और उसमें कौन से तीन कलाकार शामिल थे।

फिरोज के दम पर ब्लॉकबस्टर बनी ये फिल्म सीन अगर कागजों पर थोड़ा कमजोर भी दिख रहा हो, तो अच्छा कलाकार उसे अपनी कला और समझ से निखार सकता है। करीब 18 साल पहले रिलीज हुई फिल्म वेलकम (Welcome) के सेट पर दिवंगत अभिनेता और फिल्मकार फिरोज खान ने कुछ ऐसा ही किया था। जिसकी कहानी अभिनेता अनिल कपूर ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर शेयर की।