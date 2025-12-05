'लड़के तो छेड़ेंगे...' इंस्पेक्टर विजय बन Amitabh Bachchan ने जीनत अमान पर किया था कमेंट, एक्ट्रेस ने किया सवाल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जीनत अमान (Zeenat Aman) हमेशा से अपनी बात खुलकर रखने वाली अभिनेत्रियों में जानी जाती हैं। एक्ट्रेस न कभी पर्दे पर और न कभी पर्दे के पीछे अपनी बात कहने से हिचकिचाईं। सिनेमा में पीक पर पहुंचने के दशकों बाद भी अभिनेत्री आज भी चर्चाओं का विषय बनी रहती हैं। एक्ट्रेस अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी फिल्मों से जुड़े किस्से या कोई राय शेयर करती रहती हैं।

जीनत अमान ने शेयर की पुरानी क्लिप हाल ही में उन्होंने अपनी ब्लॉकबस्टर हिट 'ग्रेट गैंबलर' का एक क्लासिक क्लिप शेयर किया है। वीडियो में, जीनत का किरदार शीतल बीचवियर पहनकर समुद्र तट पर बेधड़क टहलती हुई नजर आ रही है, तभी एक आदमी उसे परेशान करता और देखकर सीटी बजाता है। लेकिन अपने निडर स्वभाव के अनुरूप, शीतल अपराधी को सीधे पुलिस स्टेशन ले जाती है। वहां, अमिताभ बच्चन द्वारा अभिनीत इंस्पेक्टर विजय, कमान संभालते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा आज के दर्शक उम्मीद करते हैं।

इस पर एक लंबा-चौड़ा नोट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा,'जब हम युवा होते थे तो लगता था कि समाज के सख्त नियम कभी नहीं बदलेंगे, फिर चाहे हम कितनी भी बगावत क्यों न कर लें। लेकिन, धीरे-धीरे समय बीतता गया और एक दिन स्क्रीन से नजर हटाकर देखा तो पाया, अरे, बहुत कुछ बदल गया।' जीनत ने लोगों से किया सवाल एक्ट्रेस ने आगे लिखा, 'ठीक है, सब कुछ नहीं बदलता है। आज भी कुछ नैतिकता की ठेकेदारी करने वाले लोग मौजूद हैं। हालांकि, लोगों का सोचने-समझने का तरीका जरूर बदल गया है।'