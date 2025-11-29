एक रोल पाने के लिए इस हद तक चली गई थीं Zeenat Aman, बोल्ड इमेज बन रही थी रोड़ा
जीनत अमान (Zeenat Aman) ने अपनी फिल्म 'सत्यम शिवम सुंदरम' से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा साझा किया। अपनी 'बोल्ड' इमेज के कारण राज कपूर द्वारा रूपा के किरदार के लिए नजरअंदाज किए जाने से वो बहुत ही ज्यादा चिढ़ गई थीं। एक्ट्रेस ने इसके लिए एक बड़ा पैतरा अपनाया था जिससे ये रोल उनकी झोली में आकर गिरा।
एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। जीनत अमान (Zeenat Aman) का इंस्टा हैंडल उनकी पुरानी कहानियों से भरा हुआ है। एक्ट्रेस अक्सर कई ऐसी स्टोरीज शेयर करती हैं जो फैंस को उन खूबसूरत दिनों की याद दिलाते हैं। एक समय एक्ट्रेस ने अपनी फिल्म सत्यम, शिवम, सुंदरम से ऐसा ही एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया जिसके जरिए उन्होंने राज कपूर के सामने अपनी इमेज बदलने की भरपूर कोशिश की थी।
जीनत ने खूबसूरत दिनों को किया याद
जीनत ने साल 1978 में आई फिल्म सत्यम, शिवम, सुंदरम में रूपा का रोल निभाया था। उस समय जीनत की इमेज एक बोल्ड एक्ट्रेस की थी जो छोटी स्कर्ट पहनती है, शराब आदि का नशा करती है आदि। लेकिन वो रूपा का रोल करना चाहती थी जिसके लिए वो हर तरीके से राज कपूर को इंप्रेस करना चाहती थीं। जीनत ने एक इंस्टा पोस्ट शेयर करके फैंस के साथ ये शेयर किस्सा किया।
राज कपूर कर रहे थे इग्नोर
उन्होंने लिखा,“दिसंबर में हम राज कपूर की 100वीं जयंती मनाएंगे। मैंने अनगिनत बार यह कहानी दोहराई है कि कैसे उन्होंने मुझे सत्यम शिवम सुंदरम में रूपा के रोल के लिए कास्ट किया, लेकिन यह इंस्टाग्राम के लिए है। मेरे करियर का एक खास किस्सा। यह 1981 की बात है हम वकील बाबू की शूटिंग कर रहे थे। राजजी (राज कपूर)टाइटल रोल कर रहे थे, जबकि उनके छोटे भाई शशि कपूर और मैं एक-दूसरे के लव इंटरेस्ट के तौर पर लीड रोल निभा रहे थे। टेक के बीच, जब टेक्नीशियन सेट बदल रहे थे और लाइट ठीक कर रहे थे, तो हम कास्ट मेंबर्स के पास अक्सर टाइम होता था। उस समय वो अपनी फिल्म सत्यम शिवम सुन्दरम के लिए एक्ट्रेस की तलाश में थे। उन्होंने एक बार भी इशारा नहीं किया कि मैं ये रोल कर लूं जबकि मैं इसे करना चाहती थी।
एक्ट्रेस ने क्या अपनाया पैतरा?
जीनत ने आगे कहा- मुझे कास्ट करने में उनकी दिलचस्पी न होने से मुझे चिढ़ होने लगी। मुझे पता था कि मिनी स्कर्ट और बूट्स के साथ मेरी ‘मॉडर्न इमेज' ही इसकी वजह है। इसलिए मैंने मामले को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। मैंने घाघरा, चोली पहनी और अपने मन में बनाई रूपा की इमेज के अनुसार तैयार होकर उनके घर चल दी। तब वहां उनके दाहिने हाथ माने जाने वाले जॉन ने मेरा स्वागत किया और कहा - ‘साबजी को कहो कि रूपा आई है'। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई।
