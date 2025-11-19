Language
    Delhi की दमघोंटू हवा ने किया Zeenat Aman को परेशान, बदलाव के लिए की ये बड़ी कोशिश

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 09:50 PM (IST)

    दिल्ली की हवा में सांस लेना भी आम इंसान के लिए बेहद ही मुश्किल हो गया है। हाल ही में दिल्ली में अपनी अपकमिंग सीरीज प्रमोट करने आईं जीनत अमान ने राजधानी में बढ़ते वायु प्रदुषण को लेकर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली उतरते ही उन्हें कैसा महसूस हुआ, ये भी दिग्गज एक्ट्रेस ने बताया। 

    दिल्ली के प्रदुषण पर बोलीं जीनत अमान/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ता वायु प्रदूषण चिंता का विषय बन चुका है। ऐसे में पर्यावरण की सुरक्षा बहुत ही जरूरी हो गई है। ऐसे में जीनत अमान अब 10 एपिसोड की ऐसी सीरीज लेकर आ रही हैं, जो उन खतरों के बारे में है, जो हमें लगातार घेरे हुए हैं। वॉर्नर ब्रोज डिस्कवरी की इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज का टाइटल 'एम्बर्स ऑफ होप: द फाइट फॉर आर फ्यूचर' है।

    इस सीरीज में जीनत अमान बतौर नेरेटर नजर आएंगी, जो पर्यावरण को लेकर आज की लापरवाही किस तरह से आने वाले समय में लोगों के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकती है, इसके बारे में बताएंगी। इस महीने की शुरुआत में जीनत अमान ने इस डॉक्यु-सीरीज के पहले एपिसोड की स्क्रीनिंग को अटेंड किया था। जिसमें प्रकृति के साथ छेड़छाड़ से होने वाले खतरों के बारे में दिग्गज अभिनेत्री लोगों को जागरूक करती नजर आईं। उन्होंने दिल्ली की खराब एयर क्वालिटी पर भी प्रतिक्रिया जाहिर की।

    जहर की तरह फैल रहा है- जीनत अमान

    एनडीवी से खास बातचीत के दौरान जीनत अमान ने दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदुषण पर चिंता व्यक्त की और कहा, "मेरा डर भी सेम है, जो हर माता पिता का है। हमने अपनी अगली पीढ़ी के लिए एक ऐसा वातावरण बना दिया है, जो बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है। ये धीरे-धीरे नहीं, बल्कि जहर की तरह फैल रहा है। सबसे हैरानी की बात ये है कि राष्ट्र के तौर पर हम एयर पॉल्यूशन के मुद्दे को सीरियली नहीं ले रहे है। ये बात सिर्फ दिल्ली की ही नहीं है, बल्कि दुनिया के सभी देशों में से सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर भारत में हैं"।

    जीनत अमान ने वायु प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करे हुए आगे कहा, "ये बहुत ही ज्यादा दुखद है। मुझे लगता है कि अगर हमें हालात बदलने हैं, तो उसके लिए लोगों में रिस्पांसिबिलिटी और राजनीति में तत्परता की बहुत जरूरत है।

    दिल्ली आते ही गले में होने लगी थी खराश

    जीनत अमान ''एम्बर्स ऑफ होप: द फाइट फॉर आर फ्यूचर' सीरीज दिल्ली में ही लॉन्च की गई थी। एक्ट्रेस ने अपना खराब वायु में अपना अनुभव शेयर करते हुए कहा, "यहां पर उतरने के कुछ समय के बाद ही, मेरे गले में खराश शुरू हो गई और आंखों में पानी भर आया। मुंबई की हालत भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, अक्सर वहां पर कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से धूल मिट्टी उड़ती है। अच्छी और साफ हवा का अधिकार अब एक अधिकार नहीं रह गया है, बल्कि ये एक महंगी चीज की तरह है, जो मुश्किल से मिलती है"।

    आपको बता दें कि जीनत अमान की आगामी सीरीज इंडिया की कई पर्यावरणीय चुनौतियों के बारे में हैं, जिनका सामना बूढ़े इंसान से लेकर यूथ तक हर किसी को करना पड़ रहा है। दिग्गज अभिनेत्री ने इस इंटरव्यू में ये भी बताया था कि ये सिर्फ एक सीरीज नहीं, बल्कि सोच बदलने वाला आन्दोलन है।

