Zeenat Aman Photos: पति ने सरेआम की पिटाई, टूटीं दो शादियां...बोल्डनेस ऐसी कि बन गईं बॉलीवुड की 'सेक्स सिंबल'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. 70 और 80 के दशक में कई हीरोइनों के बीच नंबर 1 की रेस लगी हुई थी। इसी बीच हिंदी सिनेमा में हुई जीनत अमान (Zeenat Aman) की एंट्री, वो जीनत अमान जिन्होंने हिंदी सिनेमा में बोल्डनेस को एक नई पहचान दे डाली। वो जीनत अमान जिन्हें वक्त से आगे की हीरोइन कहा जाता था। वो जीनत अमान, जिनके साथ काम करने के लिए फिल्ममेकर्स की लाइन लगती थी। आज हम आपको उन्हीं जीनत अमान की जिंदगी से जुड़े कुछ किस्से बताने जा रहे हैं...

अपनी बोल्ड इमेज से बना ली पहचान हिंदी सिनेमा में जब जीनत अमान ने एंट्री की तो उस दौर में हीरोइनें इतनी बोल्ड नहीं थीं। ना तो फिल्मों में उतनी बोल्डनेस दिखाई जाती थी और ना ही कोई ऐसे सीन्स हुआ करते थे। लेकिन हीरोइनों की ग्लैमर इमेज में जान फूंकने का काम जीनत अमान ने ही किया था। पिता की मौत के बाद जीनत जब कैलिफॉर्निया यूनिवर्सिटी गईं, तो वहां धीरे-धीरे उनका रुझान मॉडलिंग की तरफ आया। इसके बाद उन्होंने मिस एसिया पेसिफिक अवॉर्ड जीता। आखिरकार जीनत फिर इंडिया लौट आईं और बॉलीवुड का रुख किया। साल 1971 में फिल्म हलचल (Hulchal Movie) से जीनत ने अपने करियर की शुरुआत कर ली।

संजय खान और जीनत की बातचीत का सिलसिला मोहब्बत (Zeenat Sanjay Love Story) की दहलीज तक पहुंच गया। क्या पता था कि इस जिस मोहब्बत की खातिर जीनत आगे आ रही हैं, वही उनके लिए गले की फांस बन जाएगी। साल 1978 में जीनत अमान और संजय खान ने शादी कर ली। ये तब हुआ जब संजय खान पहले से ही शादीशुदा थे। कहा जाता है कि इस बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। शादी के महज कुछ दिन बाद ही दोनों के बीच अनबन होने लगी। उधर संजय की पत्नी जरीन खान (Zarine Khan) को जब ये सब पता चला तो और उधल पुथल मच गई।

जीनत के साथ संजय ने की थी मारपीट जीनत और संजय की शादी तो हो गई लेकिन ये शादी एक साल तक भी नहीं टिकी। हालांकि इस शादी के गुपचुप होने की बातें ही की जाती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि, एक बार झगड़े में तो संजय खान ने जीनत अमान की जमकर पिटाई कर दी थी। संजय खान की किताब द बिग मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ में भी कई ऐसी बातों का जिक्र किया गया है कि संजय खान काफी शॉर्ट टेंपर्ड हुआ करते थे। उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था।

कहा जाता है कि, जीनत के साथ संजय की मारपीट इतनी ज्यादा हुई कि उनका चेहरा तक खराब हो गया था। हालांकि इन बातों को संजय ने कभी खुलकर एक्सेप्ट नहीं किया। आखिरकार संजय से तंग आकर जीनत ने उनके साथ शादी तोड़ने का फैसला किया। उधर संजय की पत्नी जरीन ने भी कहा था कि अगर उन्होंने जीनत को नहीं छोड़ा तो वो हर रिश्ता तोड़कर चली जाएंगी।

मजहर खान से की दूसरी शादी जीनत की जिंदगी में प्यार की बहार आकर चली गई। संजय खान के साथ उनके रिश्ते का इतना बुरा अंत होगा, ये उन्होंने भी नहीं सोचा था। जीनत फिर फिल्मों पर ध्यान देने लगीं कि इसी बीच जीनत की जिंदगी में एक बार फिर प्यार ने दस्तक दी। साल 1985 में जीनत ने मजहर खान (Mazhar Khan) से दूसरी शादी की।

दोनों की ये शादी कुछ दिन तक तो अच्छी चली लेकिन बाद में इस शादी में भी मुश्किलें आने लगीं। दोनों के दो बच्चे हुए, उधर मजहर की तबीयत खराब रहने लगी। जीनत अपने दूसरे पति मजहर के साथ हुए लड़ाई झगड़ों से भी बेहद परेशान थीं। इस बीच उन्होंने तलाक के लिए अर्जी भी दे दी लेकिन इससे पहले ही 1998 में किडनी फेल होने की वजह से मजहर खान की मौत हो गई।

इस बीच जीनत का नाम पाकिस्तानी क्रिकेटर इमरान खान (Imran Khan) से भी जुड़ा। लेकिन इमरान के साथ ये रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चला, क्योंकि बॉर्डर पार वाली ये प्रेमकहानी भी वक्त से पहले ही टूट गई। जीनत अमान ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। उन्हें हिंदी सिनेमा की पहली सेक्स सिंबल तक कहा गया।