Shah Rukh Khan ने एटली, विजय सेतुपति के लिए लिखी दिल छूने वाली बात, फैंस बोले- 'जवान' तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड्स

नई दिल्ली, जेएनएन। शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) एक्शन से भरपूर फिल्म 'जवान' को लेकर इन दिनों सुर्खियों का हिस्सा बने हुए हैं। फिल्म का प्रीव्यू जारी किया गया, जिसे देखने के बाद फैंस की इस मूवी को देखने की बेताबी और बढ़ गई है। 24 घंटे के अंदर प्रीव्यू को 100 मिलियन से ज्यादा व्यू मिले।

मंगलवार को शह रुख ने सोशल मीडिया पर फिल्म से जुड़े एक-एक क्रू मेंबर को दिल से धन्यवाद किया। किंग खान के रिस्पांस और दिलदार देखने के बाद फैंस ने कहा कि वह इसी लिए किंग कहलाए जाते हैं।

किंग खान ने 'जवान' के डायरेक्टर एटली कुमार के लिए ट्वीट किया, 'सर!! मास!! हर चीज के लिए शुक्रिया और इस बात का ध्यान रखने के लिए भी एके मीर, पायल के साथ मिलकर अपने इनपुट्स दिए!! आप सभी को प्यार।'

Sirrrrrr!!! Maaasssssss!! Your are da man!!!! Thank u for everything and making sure the A K Meer gave his inputs along with Priya!! Love u all. https://t.co/MkfColhgd5