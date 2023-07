Jawan Prevue: रिलीज होते ही 'जवान' प्रीव्यू ने उड़ाया गर्दा, 24 घंटे में शाह रुख के वीडियो को मिले इतने व्यू

नई दिल्ली, जेएनएन। शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) की मच अवेटेड मूवी 'जवान' दो महीने बाद सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। 'जवान' इन दिनों सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग लिस्ट में शुमार है। एटली कुमार के डायरेक्शन में बनी किंग खान की इस मूवी का धमाकेदार प्रीव्यू रिलीज हो चुका है। फैंस इस मूवी को देखने के लिए इतने बेताब हैं कि 24 घंटे के अंदर 'जवान' के प्रीव्यू (Jawan Prevue) को ही 100 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देख लिया।

शाह रुख खान ने 'पठान' से बॉक्स ऑफिस हिला कर रख दिया था। चार साल बाद उनके धांसू कमबैक को देख लोगों ने मान लिया कि शाह रुख अपने फॉर्म में वापस आ गए हैं। फिर 10 जुलाई को रिलीज हुए 'जवान' के प्रीव्यू में उन्होंने इस बात को सच भी कर दिखाया। 2 मिनट 12 सेकंड के प्रीव्यू में खतरनाक शाह रुख खान और 'जवान' शाह रुख खान, दोनों रूप देखने को मिला। कुल मिलाकर किंग खान ने प्रीव्यू के जरिये अपनी फिल्म में एक्शन के बढ़े हुए स्तर की शानदार झलक दिखा कर फैंस को हिला डाला है। 24 घंटे के अंदर प्रीव्यू को 112 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले हैं।

The love for Jawan keeps growing! Thank you all ❤️ #JawanPrevue Out Now - https://t.co/CUWX1S7sQ4 #Jawan releasing worldwide on 7th September 2023, in Hindi, Tamil & Telugu. pic.twitter.com/gEz8hMgonA