Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    14 साल बाद G.One बनकर लौटेंगे Shah Rukh Khan? 'रा.वन' के सीक्वल पर एक्टर ने किया बड़ा एलान

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 05:58 PM (IST)

    साल 2011 में बनी साई-फाई मूवी रावन (Ra.One) में शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) की भूमिका को काफी पसंद किया गया था। अब 14 साल बाद एक्टर ने रिवील किया है कि वह रावन का सीक्वल लेकर आ रहे हैं या नहीं। जानिए इस बारे में। 

    prefferd source google
    Hero Image

    रावन के सीक्वल पर शाह रुख खान का बड़ा बयान। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शाह रुख खान ने अपने हर किरदार के साथ न्याय किया है। अब चाहे एंटी-हीरो का रोल हो या फिर रोमांटिक हीरो... SRK के एक-एक सीन पर सिनेमाघरों सीटियों से गूंज उठता है। 14 साल पहले पहली बार शाह रुख ने सुपरहीरो बन लोगों का दिल जीता था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    2011 में रिलीज हुई अनुभव सिन्हा निर्देशित साई-फाई मूवी रा.वन (Ra.One) उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक मूवी थी। फिल्म का निर्माण शाह रुख के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज के बैनर तले किया गया था। इस पर मोटा पैसा खर्च हुआ था। यह उस वक्त की सबसे महंगी फिल्म थी। अब शाह रुख ने रा.वन के सीक्वल पर बड़ा अपडेट दिया है।

    क्या शाह रुख बना रहे रा.वन का सीक्वल?

    फैंस के साथ मीट-अप इवेंट में शाह रुख खान ने रा.वन के सीक्वल के बारे में बात की है। उन्होंने सीक्वल की संभावनाओं पर बात करते हुए कहा, "हां, अगर अनुभव कभी फैसला करते हैं तो। क्योंकि इसे उन्होंने ही बनाया था और मुझे लगता है कि इसे दोबारा सिर्फ वही बना सकते हैं। हमने इस पर बहुत मेहनत की थी और भगवान ने चाहा, अगर कभी सही समय लगा तो हम इसे दोबारा कर सकते हैं। अब तो यह वैसे भी आसान है।"

    यह भी पढ़ें- ये क्या!! Shah Rukh Khan का 'किंग' लुक निकला Brad Pitt की कॉपी! कपड़ों से लेकर स्टाइल तक सब सेम टू सेम

    Shah Rukh Khan

    रा.वन से शाह रुख खान को नहीं थी ये उम्मीद

    जब रा.वन रिलीज हुई थी, तब इसके विजुअल इफेक्ट्स, एक्शन सीक्वेंस, डायरेक्शन और परफॉर्मेंस को काफी सराहा गया था, लेकिन फिल्म की कहानी खास पसंद नहीं की गई थी। इस बारे में एक्टर ने कहा, "मैंने सोचा था कि जब मैं रा.वन बनाऊंगा, तो सब कहेंगे, 'यह एक सुपरहीरो फिल्म है।' सिर्फ सुपरहीरो वाली ही नहीं, बल्कि यह विज़ुअल इफेक्ट्स के बारे में भी थी। स्टूडियो यहां आएंगे, बहुत सी चीजें बदल जाएंगी। तो हां, यह उन उम्मीदों पर पूरी तरह खरी नहीं उतरी लेकिन एक फिल्म के तौर पर इसने बहुत अच्छा किया। मुझे लगता है कि लोगों ने इसे तब भी पसंद किया था।"

    Shah Rukh

    किंग स्टार ने आगे कहा, "और शायद कुछ चीजें थीं - जैसे प्लेस्टेशन, वीडियो गेम्स, या आईपैड - जिनके बारे में लोग उस समय ज्यादा नहीं जानते थे। अब हम इन सबके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अब सबके पास स्मार्टफोन है। उस समय ऐसा नहीं था। आज यह शायद ज्यादा एक्सेप्टेबल होती।" शाह रुख ने इस फिल्म को अपने दिल के करीब बताया।

    यह भी पढ़ें- क्या आपके ब्वॉयफ्रेंड में है Shah Rukh Khan की ये क्वालिटी? गौरी खान ने इस वजह से थामे रखा सुपरस्टार का हाथ