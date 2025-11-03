ये क्या!! Shah Rukh Khan का 'किंग' लुक निकला Brad Pitt की कॉपी! कपड़ों से लेकर स्टाइल तक सब सेम टू सेम
Shah Rukh Khan King Look: निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने रविवार को शाहरुख के 60वें जन्मदिन के मौके पर इंस्टाग्राम पर मोस्ट अवेटेड फिल्म 'किंग' का टीजर रिलीज किया। हालांकि टीजर देखते ही लोगों ने नोटिस किया कि शाह रुख का किंग लुक ब्रैड पिट के एफ 1 लुक से काफी मिलता जुलता है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शाहरुख खान की आने वाली फिल्म 'किंग' का मोस्ट अवेटेड टाइटल उनके 60वें जन्मदिन पर अनाउंस किया गया। फैंस चांदी के बालों वाले, हाथ में बंदूक लिए शाहरुख को देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे। लेकिन ये एक्साइटेड कंफ्यूजन में तब बदल गई जब लोगों ने नोटिस किया कि उनका लुक ब्रैड पिट के एफ 1 लुक से काफी मिलता जुलता है।
Shah Rukh के लुक को कहा सस्ती कॉपी
'किंग' का पहला लुक रिलीज होते ही कई लोगों ने सोशल मीडिया पर शाहरुख के ब्लू शर्ट और टैन जैकेट वाले लुक की ओर इशारा किया। F1 में ब्रैड और किंग में शाहरुख वाले सीन से मिलते-जुलते कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें कुछ लोगों ने इसे 'प्रेरणा' बताया तो कुछ लोगों ने इसे सस्ती नकल तक कह डाला।
I think this was intentional; a homage to Brad Pitt's #F1 look 🔥🤌#King pic.twitter.com/X7G0Ugiulu— Shubhrayan (@outroygeous) November 2, 2025
ट्रोलर्स और फैंस के बीच हुई नोंकझोंक
एक्स (पहले ट्विटर) पर एक फैन ने लिखा, 'शाहरुख खान को एफ1 में ब्रैड पिट जैसा दिखाया और जरा भी संकोच नहीं हुआ'। एक अन्य फैन ने लिखा, 'मुझे लगता है कि यह जानबूझकर किया गया था, ब्रैड पिट के एफ1 लुक को श्रद्धांजलि'। एक ने लिखा, 'कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने किंग के सेट पर जाने से पहले बस F1 देखी थी और छिपाने की कोशिश भी नहीं की'। हालांकि कुछ फैंस ने 2017 की फिल्म 'जब हैरी मेट सेजल' से शाहरुख की तस्वीरें निकालकर फैन्स को याद दिलाया कि तकनीकी रूप से देखा जाए तो यह लुक सबसे पहले शाहरुख ने ही कैरी किया था। एक फैन ने लिखा, 'लोग SRK को BradPitt की नकल करने के लिए ट्रोल कर रहे हैं। सच में भाई?'
शाहरुख की अपकमिंग फिल्म 'किंग' सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित है और इसमें उनकी बेटी सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन और अन्य कलाकार हैं। अभिनेता और निर्देशक ने इससे पहले 2023 में रिलीज होने वाली फिल्म 'पठान' में साथ काम किया था।
https://youtu.be/Uu2QK9Z9X5E
