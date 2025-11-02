मटन की हड्डियां... मियां भाई बनने के लिए Shah Rukh Khan को करना पड़ा था ये काम, फिल्म 'रईस' का है ये किस्सा

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। शाह रुख को ऐसे ही बॉलीवुड का बादशाह नहीं कहा जाता। वे उन एक्टर्स में से हैं जो अपने किरदार में ढलने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस बात का खुलासा कई बार उनके साथ काम करने वाले को-एक्टर्स, फिल्ममेकर्स और डायरेक्टर्स ने किया है।

शाह रुख ने मानी डायरेक्टर की बात अब उनके 60वें जन्मदिन के मौके पर उनकी फिल्म रईस से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा सामने आया है। फिल्म के निर्देशक राहुल ढोलकिया ने याद किया कि शाहरुख खान की टीम ने उन्हें सीन से पहले मटन खाने की इजाजत नहीं दी थी और सुझाव दिया था कि उन्हें चिकन खाना चाहिए। शाहरुख खान अपने आप को हमेशा डायरेक्टर का एक्टर कहते हैं, मतलब जो डायरेक्टर बोलेंगे वो वही करेंगे। इसीलिए उन्होंने डायरेक्टर को कहा कि मैं सीन में मटन ही खाउंगा बस आप मेरी टीम को मत बताना।

यह भी पढ़ें- 'आपसे ज्यादा मैं...'बर्थडे पर Shah Rukh Khan को क्यों मांगनी पड़ी माफी, किंग खान के फैंस हुए निराश मियां भाई बनने के लिए किंग खान ने किया था ये काम राहुल ने याद करते हुए कहा, 'उन्होंने मुझे हर सीन में चौंका दिया। दूसरे सीन में वे जीशान अय्यूब के साथ एक ढाबे पर बैठकर खाना खा रहे थे। उन्हें वहां मटन खाना था। हमें बताया गया था कि वे मटन नहीं खाएंगे और उनका खाना ओबेरॉय से आएगा, यानी चिकन'। राहुल ने बताया, 'मुझे सब समझ आ गया था, लेकिन जब तक उन्होंने मटन नहीं खाया, तब तक वह सीन सही नहीं हुआ क्योंकि वह गुजरात के छोटे से इलाके से आए मिया भाई थे। वह कोई समझदार आदमी नहीं हैं, वह उस सीन में शाहरुख खान नहीं हैं। मैंने हड्डियों वाला घर का बना मटन और ओबेरॉय का फैंसी चिकन भी मंगवाया'।

निर्देशक ने बताया, 'मैंने उनसे कहा कि यही वो सीन और किरदार है, और उन्हें सुझाया गया मटन खाना चाहिए जो कुछ लोग कह रहे थे, उसके उलट था। उन्होंने कहा, 'मैं तो मटन ही खाऊंगा ना। कोई बात नहीं, आप मटन वहीं रख दीजिए और टीम को मत बताना।' फिर, उन्होंने उस मटन को वैसे ही खाया जैसे मिया भाई खाते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति की तरह जो इसका आनंद लेता है, बोन को थपथपाकर और चूसकर। यह एक बहुत ही स्वाभाविक सीन बन गया और यही सीन की खूबसूरती बढ़ाता है'।