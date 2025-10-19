Shah Rukh Khan के साथ Squid Game के 'फ्रंट मैन' और प्लेयर '456' की तस्वीरें हुईं वायरल, खुशी से गदगद हुए फैंस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में सउदी अरब में आयोजित जॉय फोरम इवेंट में बॉलीवुड के दिग्गज सितारों के साथ-साथ दुनियाभर के कई मशहूर कलाकार भी शामिल हुए थे। इस इवेंट में स्क्विड गेम (Squid Game) के स्टार्स ली जंग जे और ली ब्युंग-हुन (Lee Byung Hun) भी आए थे।

