    Shah Rukh Khan के साथ Squid Game के 'फ्रंट मैन' और प्लेयर '456' की तस्वीरें हुईं वायरल, खुशी से गदगद हुए फैंस

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 04:28 PM (IST)

    सऊदी अरब में आयोजित जॉय फोरम इवेंट में शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) और 'स्क्विड गेम' (Squid Game) के स्टार्स ली जंग-जे और ली ब्युंग-हुन एक साथ नजर आए। उनकी मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, जिसे देखकर फैंस काफी उत्साहित हैं। 

    स्क्विड गेम्स के स्टार्स के साथ दिखे शाह रुख खान। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में सउदी अरब में आयोजित जॉय फोरम इवेंट में बॉलीवुड के दिग्गज सितारों के साथ-साथ दुनियाभर के कई मशहूर कलाकार भी शामिल हुए थे। इस इवेंट में स्क्विड गेम (Squid Game) के स्टार्स ली जंग जे और ली ब्युंग-हुन (Lee Byung Hun) भी आए थे।

    इस इवेंट में बॉलीवुड के बादशाह शाह रुख खान और स्क्विड गेम के स्टार्स का मिलन हुआ और उन्हें साथ में देख फैंस एक्साइटेड हो गए। सोशल मीडिया पर उनकीत तस्वीरें वायरल हो रही हैं।

    स्क्विड गेम के प्लेयर संग शाह रुख खान की सेल्फी

    दरअशल, शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और नेटफ्लिक्स की सुपरहिट कोरियन सीरीज 'स्क्विड गेम' (Squid Game) के लीड एक्टर ली जंग-जे और ली ब्युंग-हुन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। एक तस्वीर को खुद ली जंग-जे ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है।

    इस तस्वीर में ली जंग शाह रुख संग सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। ली जंग-जे ने तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा, "आइकन शाहरुख खान के साथ होने पर सम्मानित महसूस कर रहा हूं।"

    फ्रंटमैन संग शाह रुख ने खिंचवाई फोटो

    वहीं, ली ब्युंग हुन ने भी सोशल मीडिया पर जॉन फोरम की तस्वीरें शेयर की हैं। एक तस्वीर में वह मिस्टर बीस्ट, आमिर खान (Aamir Khan) और शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) समेत कई स्टार्स के साथ पोज देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एक तस्वीर में वह सिर्फ शाह रुख के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। उन्होंने इसे शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "इन टैलेंटेड लोगों के साथ होना खुशी की बात थी।"

     
     
     
    सोशल मीडिया पर शाह रुख खान के साथ ली ब्युंग और ली जंग की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। पोस्ट में लोग लिख रहे हैं कि इस क्रॉसओवर की उन्हें उम्मीद नहीं थी। एक ने कमेंट किया कि SRK और ली ब्युंग का साथ दिखने का उन्होंने कभी सोचा नहीं था। इसी तरह लोग अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं।

